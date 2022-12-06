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Dünya

Yunanistan'da polis kurşunuyla ağır yaralanan 16 yaşındaki genç için eylemler devam ediyor

Yunanistan'da "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan 16 yaşındaki sürücünün polisin ateş açması sonucu ağır yaralanmasını protesto amacıyla birçok noktada eylemler devam ediyor.

Derya Gülnaz Özcan   | 06.12.2022
Yunanistan'da polis kurşunuyla ağır yaralanan 16 yaşındaki genç için eylemler devam ediyor Fotoğraf: Kostis Ntantamis/AA

Atina

Yunan basınındaki haberlere göre, Selanik'teki Aya Sofya semtindeki eylemciler, yolda kurdukları barikatları ateşe verdi. Polis de eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Selanik'te 16 yaşındaki genci ağır yaralayan polisin, ifade vermek üzere beklendiği mahkeme binası önünde de polis ve aralarında ağır yaralanan gencin babasının da bulunduğu eylemciler arasında gergin anlar yaşandı.

Ağır yaralanan genç için Atina'da da eylemler düzenlendi.

Öte yandan genci ağır yaralayan 32 yaşındaki polis ise ifade vermek için cuma gününe kadar ek süre istedi.

Olay

Dün sabah erken saatlerde, Yunanistan'ın Selanik kentinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polisin ateş açması sonucu ağır yaralanmıştı.

Başından yaralanan 16 yaşındaki genç, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Yunanistan Emniyet Teşkilatından yapılan açıklamada, polisin genci, satın aldığı benzinin parasını ödemeden ayrıldığı benzinlik çalışanının şikayeti üzerine takibe aldığı belirtilmişti.

Gencin, polis takibinden kurtulmak için tehlikeli şekilde araç kullandığı ve uyarıları dikkate almadığı aktarılan açıklamada, polisin iki el ateş açarak sürücüyü durdurmaya çalıştığı kaydedilmişti.

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