Yunanistan'da orman yangınları farklı bölgelerde sürüyor
Yunanistan'da, Meriç yakınlarındaki Sofulu beldesi ve Mora Yarımadası'ndaki İlia bölgesi yangınlarla mücadele ediyor.
Atina
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Sofulu'da rüzgarın şiddetinin az olması, yangınla mücadele için bir avantaj oluştururken bölgedeki yanıcılığı yüksek çam ağaçları mücadeleyi zorlaştırdı.
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İlia'daki yangın ise ormanlık alan ve tarım bölgelerini etkiledi.
Yangınla mücadele sürecinde yaralanan 3 itfaiye görevlisi, hastanede tedavi altına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.