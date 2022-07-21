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Dünya

Yunanistan'da orman yangınları farklı bölgelerde sürüyor

Yunanistan'da, Meriç yakınlarındaki Sofulu beldesi ve Mora Yarımadası'ndaki İlia bölgesi yangınlarla mücadele ediyor.

Derya Gülnaz Özcan   | 21.07.2022
Yunanistan'da orman yangınları farklı bölgelerde sürüyor

Atina

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Sofulu'da rüzgarın şiddetinin az olması, yangınla mücadele için bir avantaj oluştururken bölgedeki yanıcılığı yüksek çam ağaçları mücadeleyi zorlaştırdı.

İlia'daki yangın ise ormanlık alan ve tarım bölgelerini etkiledi.

Yangınla mücadele sürecinde yaralanan 3 itfaiye görevlisi, hastanede tedavi altına alındı.

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