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Dünya

Yunanistan'da öğrenci ve eğitimciler, özel üniversitelerin açılması planına karşı eylem düzenledi

Yunanistan'da öğrenci ve eğitimciler, düzenledikleri yürüyüşle, ülkede özel üniversitelerin açılmasına imkan tanıyan yasa tasarısını protesto etti.

Derya Gülnaz Özcan  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Yunanistan'da öğrenci ve eğitimciler, özel üniversitelerin açılması planına karşı eylem düzenledi

Atina

Başkent Atina'da bir araya gelen eylemciler, Parlamento binasına kadar yaptıkları yürüyüşte, hükümetin Meclisten geçirmeyi planladığı özel üniversitelere ilişkin yeni yasa tasarısına tepkilerini dile getirdi.

Eğitime daha çok bütçe ayrılmasını isteyen öğrenci ve eğitmenler, attıkları sloganlarla özel üniversitelere karşı duruşlarını ifade etti.

Yunanistan Öğretmenler Federasyonu (DOE) da eyleme destek vermek amacıyla 3 saatlik iş bırakma eylemi yaptı.

Parlamento binası önünde polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı. Bu sırada polis, eylemcilere biber gazıyla müdahalede bulundu.

Öte yandan, bazı eylemciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik yaklaşık 4 aydır devam eden saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla Filistin bayrakları taşıdı.

Yunanistan'da özel üniversite bulunmuyor

Yunanistan'da özel üniversite bulunmuyor. "Kolej" adı altında yükseköğretim seviyesinde hizmet veren eğitim kurumlarının diplomaları ise ülkede tanınmıyor.

Yasa tasarısına karşı yaklaşık bir aydır devam eden protestolar nedeniyle bazı üniversitelerde, öğrenci "işgalleri" dolayısıyla eğitime devam edilemiyor. Rektörler Birliği kararıyla, işgal konumunda olan üniversitelerde sınavların çevrim içi yapılması öngörülüyor.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, 20 Aralık 2023'te düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, ülkede özel üniversitelerin açılmasına olanak sağlayacak yeni yasal düzenleme hazırlandığını bildirmişti.

Miçotakis, "Devlet üniversitelerini daha çok destekleyeceğiz, aynı zamanda kar amacı gütmeyen ve devlet üniversitesi olmayan yükseköğrenim kurumlarının nihayet Yunanistan'da da faaliyet göstermesi için gerekli çerçeveyi oluşturacağız." ifadesini kullanmıştı.

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