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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Yunanistan'da Kalkınma Bakanlığı çalışanları, Bakanlık binasına Filistin bayrağı astı

Yunanistan'da Kalkınma Bakanlığı çalışanları, Bakanlığa ait binaya üzerinde Filistin bayrağı bulunan dev bir pano astı.

Derya Gülnaz Özcan  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Yunanistan'da Kalkınma Bakanlığı çalışanları, Bakanlık binasına Filistin bayrağı astı

Atina

Bakanlık çalışanları sendikasının çağrısıyla Filistin'e destek için yapılan eylemde, Atina'nın Kaningos Meydanı'nda bulunan Bakanlık binasının ön cephesine dev bir pano asıldı.

Panoda, Filistin bayrağının yanı sıra "Katliama dur. Filistin'e Özgürlük" yazısı yer aldı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail devleti tarafından işlenen soykırımı kınayan mesaj göndermek için çalıştığımız binaya bu panoyu astık." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Yunanistan hükümetinin İsrail'e desteğinin durdurulması talep edildi.

Kalkınma Bakanlığı çalışanları ayrıca, Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'deki "Aspides" misyonuna katılan Yunanistan Silahlı Kuvvetlerine ait "HYDRA" isimli firkateynin geri çekilmesini talep ederek, bu firkateynin bölgede görev yapması için günlük 500 bin avro masraf yaptığını kaydetti.


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