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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da “Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu İl Temsilcileri Toplantısı”nda konuşuyor.
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Dünya

Yunanistan'da haftalık grip vakası sayısı 350 bine yükselebilir

Havaların soğumasıyla grip vakalarında ciddi artışın yaşandığı Yunanistan'da uzmanlar, haftalık vaka sayısının 350 bine yükselebileceği uyarısında bulundu.

Ayhan Mehmet   | 04.01.2023
Yunanistan'da haftalık grip vakası sayısı 350 bine yükselebilir

Gümülcine

Atina-Pire Devlet Hastaneleri Doktorları Birliği (EİNAP) Başkanı Matina Pagoni, ocak ve şubat aylarında grip vakalarının en yüksek seviyesine ulaşacağını belirterek grip aşısının hastalığa yakalanma riskini büyük oranda düşürdüğünü söyledi.

Girit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Nikos Canakis de yaptığı açıklamada, grip vakalarındaki önemli artışa dikkat çekerek ülkedeki hastanelerde baskının artacağına işaret etti.

Haftalık vaka sayısının 350 bine ulaşabileceği değerlendirmesinde bulunan Canakis, "Paniğe gerek yok. Sağlık sistemi daha kötüsünü de görmüştü." dedi.

Ülke genelinde yaşanan ilaç sıkıntısına da değinen Canakis, kendisinin çalıştığı İraklio Hastanesinde tek eksikliğin enjekte edilebilir formda parasetamol olduğunu kaydederek uygun bir yönetim şekliyle bu sorunun üstesinden gelinebileceğini savundu.

Yunanistan Sağlık Bakanı Plevris, ilaç sıkıntısıyla ilgili AB'ye mektup göndermiş, mektupta, "son zamanlarda belirli ilaçların yeterliliği sorunu AB genelinde sürekli olarak artmaktadır. Bu sorunu ülkeler tek başlarına çözmeye çalışıyor. Ancak AB genelinde merkezi politikaların bulunması şart." ifadeleri kullanılmıştı.


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