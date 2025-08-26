Dolar
41.03
Euro
47.88
Altın
3,380.29
ETH/USDT
4,555.80
BTC/USDT
110,444.00
BIST 100
11,517.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan'da personel açığı, sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştırıyor

Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN) Başkanı Mihalis Yannakos, ülkenin sağlık sisteminde yaşanan sorunlara dikkati çekerek, personel yetersizliğinin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırdığını söyledi.

Ayhan Mehmet  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
Yunanistan'da personel açığı, sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştırıyor

Gümülcine

Yannakos, katıldığı bir televizyon programında, Sağlık Bakanlığı verileri ile Eurostat araştırmasını değerlendirerek, Yunanistan'ın Avrupa Birliği ülkeleri arasında "karşılanmamış sağlık ihtiyaçları" alanında açık ara ilk sırada yer aldığını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uzun bekleme listeleri ve altyapı eksikliklerinin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırdığını kaydeden Yannakos, "Bu olumsuz birincilik, geçmiş yıllarda uygulanan kemer sıkma politikalarının sağlık sistemi gibi temel sosyal hizmetlere verdiği zararı ortaya koyuyor. Bugüne kadar da yeterince telafi edilmedi." ifadelerini kullandı.

Temel sorunun, personel eksikliği ve aile hekimi sisteminin başarısızlığı olduğuna vurgu yapan Yannakos, diş sağlığı gibi alanlarda kamu hizmetlerinin sınırlı olmasının, vatandaşların en çok mağduriyet yaşadığı konular arasında olduğuna dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, İsrail'in Suriye'deki askeri saldırılarını "güçlü şekilde" kınadı
Geleceğin ulaşım teknolojisi TEKNOFEST’te test ediliyor
"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı çalıştaylarla sürüyor
Bu hafta yurdun kuzeybatı kesimlerinde rüzgar etkili olacak
Sinop'ta sezonun ilk torikleri tezgahlarda yerini aldı

Benzer haberler

Yunanistan'da personel açığı, sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştırıyor

Yunanistan'da personel açığı, sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştırıyor

Sakız Adası'nda çıkan orman yangınlarında 122 bin 690 dönüm alan zarar gördü

AB'nin "Yeşil Dönüşüm" kapsamında Türkiye'ye yatırımlarının devam etmesi bekleniyor

Trump, küresel "kayıp çocuk sorununu" çözmek için von der Leyen'le çalışacağını belirtti

Trump, küresel "kayıp çocuk sorununu" çözmek için von der Leyen'le çalışacağını belirtti
Alaska zirvesinin ardından Avrupa ve Ukrayna'yı ne bekliyor?

Alaska zirvesinin ardından Avrupa ve Ukrayna'yı ne bekliyor?
Yunanistan'da son 4 günde 242 orman yangını çıktı

Yunanistan'da son 4 günde 242 orman yangını çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet