Yunanistan'da personel açığı, sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştırıyor
Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN) Başkanı Mihalis Yannakos, ülkenin sağlık sisteminde yaşanan sorunlara dikkati çekerek, personel yetersizliğinin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırdığını söyledi.
Gümülcine
Yannakos, katıldığı bir televizyon programında, Sağlık Bakanlığı verileri ile Eurostat araştırmasını değerlendirerek, Yunanistan'ın Avrupa Birliği ülkeleri arasında "karşılanmamış sağlık ihtiyaçları" alanında açık ara ilk sırada yer aldığını belirtti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Uzun bekleme listeleri ve altyapı eksikliklerinin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırdığını kaydeden Yannakos, "Bu olumsuz birincilik, geçmiş yıllarda uygulanan kemer sıkma politikalarının sağlık sistemi gibi temel sosyal hizmetlere verdiği zararı ortaya koyuyor. Bugüne kadar da yeterince telafi edilmedi." ifadelerini kullandı.
Temel sorunun, personel eksikliği ve aile hekimi sisteminin başarısızlığı olduğuna vurgu yapan Yannakos, diş sağlığı gibi alanlarda kamu hizmetlerinin sınırlı olmasının, vatandaşların en çok mağduriyet yaşadığı konular arasında olduğuna dikkati çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.