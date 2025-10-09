Dolar
41.69
Euro
48.38
Altın
3,976.94
ETH/USDT
4,333.30
BTC/USDT
120,942.00
BIST 100
10,726.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

AB Refah sınırındaki yardım misyonunu yeniden görevlendirmeye hazır

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Refah Sınır Kapısı'na konuşlandırılan AB Sınır Yardım Misyonunu (EUBAM) yeniden görevlendirmeye hazır olduklarını bildirdi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
AB Refah sınırındaki yardım misyonunu yeniden görevlendirmeye hazır Fotoğraf: Ahmed Sayed/AA

İstanbul

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının sahada kalıcı olabilmesi için katkı vermeye ve Refah Sınır Kapısı'na konuşlandırılan AB Sınır Yardım Misyonunu (EUBAM) yeniden görevlendirmeye hazır olduklarını bildirdi.

Kallas, Paris'te düzenlenen Gazze konulu toplantının girişinde yaptığı konuşmada, Gazze'de ateşkes sağlanması için mevcut durumun "en iyi şans" olduğunu söyledi.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'na konuşlandırılan EUBAM'ı yeniden görevlendirmeye hazır olduklarını belirten Kallas, "Ayrıca, buraya bir istikrar gücü gönderilmesi söz konusu olduğunda, ​​​​​​​EUPOL COPPS (Filistin'deki "polis ve hukukun üstünlüğü" misyonu) yetkisi kapsamında neler yapabileceğimizi tartışmaya da hazırız." diye konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kallas, Gazze'de barışın sahada sürdürebilir olması için ateşkes planına yapabilecekleri katkıyı görüşmeye hazır olduklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kesinlikle bunun bir parçası olmaya hazırız, çünkü hem insani yardım açısından hem de Filistin yönetimine yönelik destek bakımından en büyük bağışçıyız. Bu nedenle, masaya bu kadar katkı koyuyorsak, o masada söz sahibi olarak bulunmamız gerektiğini düşünüyorum."

Kallas, şimdilik planlarının EUBAM ve EUPOL COPPS'u yeniden görevlendirmek olduğunu ancak söz konusu misyonların yetkilerinde veya sürelerinde değişiklik gerekmesi halinde bu konuda üye devletlerle görüşebileceklerini ifade etti.

Refah'taki EUBAM, 31 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından yeniden göreve başlamıştı.

İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı kapatmasının ardından 18 Mart'ta bazı AB Komisyon üyelerinin yaptığı ortak açıklamada, misyonun personel görevlendiremediği ve gelişmeleri beklemek üzere bölgede kaldığı belirtilmişti.

AB, 26 Haziran'da EUBAM ve EUPOL COPPS'un görev sürelerini 30 Haziran 2026'ya kadar uzatma kararı almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT Başkanı Kalın'ın katıldığı Gazze müzakerelerinde Türkiye'nin de yer alacağı görev gücünün çalışmaları ele alındı
Bakan Fidan: Netanyahu'nun savaşı tekrar dayatma ihtimaline karşı uluslararası toplum teyakkuzda
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Özgürlük Filosu'ndaki 18 vatandaşın yarın dönmesinin beklendiğini bildirdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği için kararlılıkla çalışmakta
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etti

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump, Gazze'den kimsenin zorla çıkarılmayacağını söyledi

ABD Başkanı Trump, Gazze'den kimsenin zorla çıkarılmayacağını söyledi

Bakan Fidan: Netanyahu'nun savaşı tekrar dayatma ihtimaline karşı uluslararası toplum teyakkuzda

MİT Başkanı Kalın'ın katıldığı Gazze müzakerelerinde Türkiye'nin de yer alacağı görev gücünün çalışmaları ele alındı

İsrail devlet televizyonu KAN, basına sızan ateşkes taslağını paylaştı

İsrail devlet televizyonu KAN, basına sızan ateşkes taslağını paylaştı
Hamas Müzakere Heyeti Başkanı: Arabulucular ve ABD'den Gazze’deki savaşın sona erdiğine dair garanti aldık

Hamas Müzakere Heyeti Başkanı: Arabulucular ve ABD'den Gazze’deki savaşın sona erdiğine dair garanti aldık
BM: 170 bin tonluk gıda, ilaç ve diğer malzemeler Gazze için hazır bekliyor

BM: 170 bin tonluk gıda, ilaç ve diğer malzemeler Gazze için hazır bekliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet