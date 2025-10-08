Dolar
41.72
Euro
48.57
Altın
4,042.53
ETH/USDT
4,460.00
BTC/USDT
122,506.00
BIST 100
10,744.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

AB ülkeleri, Avrupa'yı yeniden silahlandırma programını onayladı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, AB Komisyonu'nun 800 milyar avroluk savunma harcamalarını artırma hedefini içeren "Avrupa'yı yeniden silahlandırma" programına onay verdiği bildirildi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
AB ülkeleri, Avrupa'yı yeniden silahlandırma programını onayladı

İstanbul

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, program konusunda Avrupa Parlamentosu'yla 2025 sonuna kadar anlaşmaya varmak için görüşmelerin başlayacağı belirtildi.

"Avrupa'yı yeniden silahlandırma" programının üye ülkelerce onaylandığı kaydedilen açıklamada, AB Konseyi'nin savunma temelinde daha esnek ve koordineli yatırımları kolaylaştırmak amacıyla bazı AB düzenlemelerinde değişikliğe gitmeyi hedeflediği aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada ifadelerine yer verilen AB Dönem Başkanı Danimarka'nın AB Bakanı Marie Bjerre, Birliğin kilit programlarını savunma alanındaki yatırımlara açmak istediklerini belirterek, "Avrupa'nın savunma sanayisi ve teknolojik tabanını güçlendirmek için daha çevik ve koordineli bir çabayı mümkün kılıyoruz. Bu, AB'nin 2030'a yönelik savunma hazırlığını daha da artırmak adına atılmış gerekli bir adımdır." değerlendirmesini yaptı.

AB Komisyonu'nun martta duyurduğu "Avrupa'yı yeniden silahlandırma (ReARM Europe)" programı, 800 milyar avroluk savunma harcamalarını artırarak bölgenin yeniden silahlandırılmasını amaçlıyor ve üye ülkelere yapacakları savunma harcamalarına mali kurallarda esneklik tanınması ve fonlar sağlanmasını öngörüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da bin 130 deprem konutunun anahtarları teslim edildi
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, alıkonulan vatandaşlarımızın serbest bırakılması için girişimlerini başlatmıştır
Kentlerde yağmur suyu hasadı yapılması önerisi
Osmaniye'de 819 deprem konutu ay sonuna kadar tamamlanacak
Milli Savunma Bakanlığından Denizkurdu-I 2025 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım

Benzer haberler

AB ülkeleri, Avrupa'yı yeniden silahlandırma programını onayladı

AB ülkeleri, Avrupa'yı yeniden silahlandırma programını onayladı

AB Komisyonu "Dron Duvarı"nın Birliğin tüm sınırlarını korumasını hedefliyor

AB'den yeni yapay zeka stratejisi

Macaristan Başbakanı Orban'dan AB'ye, TDT ile stratejik ortaklık tavsiyesi

Macaristan Başbakanı Orban'dan AB'ye, TDT ile stratejik ortaklık tavsiyesi
Avrupa Siyasi Topluluğunun 7'nci zirvesi, Danimarka'da başladı

Avrupa Siyasi Topluluğunun 7'nci zirvesi, Danimarka'da başladı
AB doğu kanadının güvenliğini artırmayı planlıyor

AB doğu kanadının güvenliğini artırmayı planlıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet