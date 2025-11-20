Dolar
42.37
Euro
48.93
Altın
4,061.91
ETH/USDT
3,026.40
BTC/USDT
92,408.00
BIST 100
10,903.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Yenice ıhlamur balı AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yenice ıhlamur balının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 43'üncü ürün olduğunu bildirdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Yenice ıhlamur balı AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Ankara

Hisarcıklıoğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Yenice ıhlamur balının, AB'den coğrafi işaret tescili alan 43'üncü ürün olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Karabük'e ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 39 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye'nin halen AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli ürünleri şunlar:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Gaziantep fıstık ezmesi, Mut zeytinyağı, Kırkağaç kavunu, Hatay kaytaz böreği, Gaziantep lahmacunu, İpsala pirinci, Bursa kestane şekeri, Yenice ıhlamur balı."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Ülke genelindeki denetimlerde 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 687 düzensiz göçmen yakalandı
28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda AA'ya 14 ödül
Türkiye ve dünya gündemi
Fatih'te ölen Böcek ailesinin otelde kilitli kaldıkları ortaya çıktı

Benzer haberler

Yenice ıhlamur balı AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Yenice ıhlamur balı AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, ülkesinin AB üyeliği başvurusunun işleme alınmasını talep etti

AB'den tam not alan İpsala pirinci dünya markası olma hedefiyle üretilecek

AB tescili, Türk ürünlerinin küresel pazarda görünürlüğünü artırıyor

AB tescili, Türk ürünlerinin küresel pazarda görünürlüğünü artırıyor
Almanya Başbakanı Merz, AB'nin "Avrupa Savunma Birliği" haline getirilmesini istedi

Almanya Başbakanı Merz, AB'nin "Avrupa Savunma Birliği" haline getirilmesini istedi
AB, aday ülkelerden Arnavutluk ile son müzakere kümesini de açtı

AB, aday ülkelerden Arnavutluk ile son müzakere kümesini de açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet