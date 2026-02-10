Dolar
43.63
Euro
51.93
Altın
5,027.96
ETH/USDT
2,002.00
BTC/USDT
68,446.00
BIST 100
13,797.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB Komisyonunun mobil altyapısına siber saldırı düzenlendi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, mobil altyapısına yönelik siber saldırı yapıldığını ve olayın kısa sürede kontrol altına alındığını duyurdu.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 10.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
AB Komisyonunun mobil altyapısına siber saldırı düzenlendi

İstanbul

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, 30 Ocak'ta merkezi mobil altyapıya yönelik siber saldırı düzenlendiği kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Saldırı sonucunda bazı personelin isimlerine ve cep telefon numaralarına erişilmiş olabileceği belirtilen açıklamada, "Komisyonun hızlı müdahalesi sayesinde olay kontrol altına alındı ve sistem 9 saat içinde temizlendi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, mobil cihazların tehlikeye girdiğine dair belirti tespit edilmediği aktarıldı.

Komisyonun iç sistemlerin ve verilerin güvenliğini ciddiye aldığı kaydedilen açıklamada, olayın detaylı şekilde inceleneceği vurgulandı.

Açıklamada, "Avrupa, temel hizmetlere ve demokratik kurumlara yönelik günlük siber ve hibrit saldırılarla karşı karşıya kalırken Komisyon AB'nin siber güvenlik direncini ve yeteneklerini daha da güçlendirmeye kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

AB Komisyonu, AA muhabirinin konu ile ilgili sorusuna henüz yanıt vermedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanlığına Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığına Mustafa Çiftçi atandı
Erzurum, Van ve Ağrı'da kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Gümüşhane'de karlı arazide yiyecek arayan anne ayı ve yavrusu görüntülendi
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmanın iddianamesi kabul edildi
Bakırköy'de kaza yapan zabıta aracı denize düştü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

AB Komisyonunun mobil altyapısına siber saldırı düzenlendi

AB Komisyonunun mobil altyapısına siber saldırı düzenlendi

Avrupa, çocuklar için sosyal medya düzenlemelerine hız veriyor

Meclis, Avrupa ülkelerinin sosyal medya platformlarına yönelik denetimlerini araştırdı

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos: Made in Europe girişimi Türkiye'yi dışlayamaz

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos: Made in Europe girişimi Türkiye'yi dışlayamaz
Norveç, Avrupa'nın enerji arzına uzun vadeli destek vermeyi hedefliyor

Norveç, Avrupa'nın enerji arzına uzun vadeli destek vermeyi hedefliyor
İran, AB’ye üye ülkelerin Tahran büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı

İran, AB’ye üye ülkelerin Tahran büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet