Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, ülkesinin AB üyeliği başvurusunun işleme alınmasını talep etti
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) başvurusunun AB Komisyonu tarafından işleme alınmasını talep ederek, ülkesinin nihai üyeliğe doğru yolunun açılmasını umduğunu söyledi.
PRİŞTİNE
Cumhurbaşkanı Osmani, Kosova’nın başkenti Priştine’de resmi temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’ı kabul etti.
Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Osmani, Almanya’nın, Kosova halkının tarihi ve geleneksel bir müttefiki olduğunu söyledi.
Almanya’nın, her zaman Kosova’nın yanında durduğunu belirten Osmani, “Bu nedenle Kosova halkı, Almanya’yı Avrupa kıtasındaki en yakın dost ve en güvenilir müttefik olarak görmektedir.” dedi.
Osmani, görüşmede ülkesinin NATO, AB, Avrupa Konseyi ve Kosova’nın uluslararası konumunu güçlendirecek her türlü uluslararası kuruluşa üye olma talebini yinelediğini kaydetti.
“Tüm bu uluslararası mekanizmalara üye olma amacımız yük olmak değil, katkıda bulunmaktır.” diyen Osmani, Kosova’nın bu yolda Almanya’nın kararlı desteğine ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı.
Osmani, Haziran 2023’ten beri yürürlükte olan ve Kosova vatandaşlarının hayatını olumsuz etkileyen AB’nin "haksız tedbirlerinin" bir an önce kaldırılmasının acil bir gereklilik olduğuna vurgu yaptı.
Kosova’nın AB üyelik başvurusunun AB Komisyonu tarafından işleme alınmasını ve ülkesinin nihai üyeliğe doğru yolunun açılmasını umduğunu ifade eden Osmani, bu süreçlerde Almanya’nın rolünün belirleyici olduğuna inandığını kaydetti.
Osmani, ülkesinin AB üyelik başvurusunun Aralık 2022’ten beri halen işleme alınmayı beklediğini işaret ederek, “Kosova, Batı Balkanlar’daki diğer ülkelerle kıyaslandığında çok daha fazla kriteri yerine getirmiş, ev ödevini daha fazla yapmış, hukuk devleti, ekonomik reformlar ve diğer birçok alanda çok daha büyük ilerleme kaydetmiş olmasına rağmen, AB tarafından somut adımlar atılmamıştır.” ifadelerini kullandı.
Kosova’nın AB adaylık statüsüne sahip olmayan tek ülke olduğuna dikkati çeken Osmani, kaydedilen ilerlemenin somut adımlara yansımadığını vurguladı.
Osmani, AB üyeliği için oy birliği gerekliliği yerine en azından veto hakkının kaldırılması imkanının da değerlendirilmesini umduğunu sözlerine ekledi.
Kosova, AB’ye üyelik başvurusunu 15 Aralık 2022’de teslim etmişti
AB, Kosova'ya ülkenin kuzeyinde yaşanan gerilimleri düşürecek adımları atmadığı gerekçesiyle 2023'te birtakım cezai tedbirler uygulamaya başlamıştı. Tedbirler, özellikle Kosova'nın bazı alanlarda AB fonlarından yararlanmasını engelliyor.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, mayıs ayında Kosova'ya yönelik 2023'ten beri uyguladıkları cezai tedbirleri kademeli olarak kaldırmaya başladıklarını duyurmuştu.
Kosova, AB'ye üyelik başvurusunu 15 Aralık 2022'de teslim etmişti.