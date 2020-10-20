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Dünya, Koronavirüs

Yunanistan'da günlük Kovid-19 vakaları en yüksek seviyesine çıktı

Yunanistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vaka sayısı, son 24 saatte 667 artışla salgının başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Tevfik Durul   | 20.10.2020
Yunanistan'da günlük Kovid-19 vakaları en yüksek seviyesine çıktı

Atina


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, 667 yeni vakanın kaydedildiği son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Salgında ikinci dalganın yaşandığı ülkede, 87 hastanın entübe durumda olduğu aktarıldı.

Toplam vaka sayısının 26 bin 469'a yükseldiği Yunanistan'da, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı ise 528'e çıktı.

Ülkenin kuzeyindeki Kozani kentinde, vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle 29 Ekim'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti.

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