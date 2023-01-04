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Dünya

Yunanistan'da genel seçimlerin nisandan önce yapılmayacağı iddiası

Yunanistan'da genel seçimlerin nisan ayından önce gerçekleşmeyeceği ileri sürüldü.

Derya Gülnaz Özcan   | 04.01.2023
Yunanistan'da genel seçimlerin nisandan önce yapılmayacağı iddiası

Atina

Yunan basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in genel seçimlerin dört yıllık görev süresi tamamlanınca yapılacağına ilişkin sözüne sadık kalacağı öne sürüldü.

Bugün Başbakanlıkta yapılan toplantıda, 2023'e ilişkin hükümet programı ele alınırken, Miçotakis'in genel seçimler için nisan ayı sonrasını işaret ettiği savunuldu.

Yunanistan'da son genel seçimler 7 Temmuz 2019'da gerçekleşmiş, Yeni Demokrasi Partisinin tek başına iktidara gelmesi ile sonuçlanmıştı.

Genel seçimlerin her dört yılda bir yapılması öngörülüyor.

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