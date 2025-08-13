Yunanistan'da Filistin destekçileri İsraillileri taşıyan gemiyi protesto etti
İsrail’e ait "CROWN IRIS" yolcu gemisi, Yunanistan’ın Volos Limanı’nda yüzlerce kişinin protestosuyla karşılaşırken, polis gemiye yaklaşmak isteyen göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahale etti.
Yunanistan Komünist Partisinin (KKE) üye ve üst düzey yöneticileri, çeşitli sol gruplar, sendikalar ile Filistin yanlısı aktivistlerden oluşan kalabalık, İsrailli gemi yolcularının karaya çıkmasını engellemek amacıyla limanda toplandı.
Yaklaşık 500 kişilik grup, ellerinde Filistin bayrakları ve Gazze’de hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını taşıdı.
Polis, gemiye yaklaşmak isteyen göstericilere gaz ve ses bombasıyla müdahalede bulundu.
902.gr haber sitesine göre, yolcular arasında İsrail askerleri de bulunuyordu.
