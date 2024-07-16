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Dünya

Yunanistan'da "çok yüksek yangın riski" kategorisine yeni bölgeler eklendi

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, "çok yüksek yangın riski" olan "Kategori 4"e ülkenin bazı bölgelerini dahil etti.

Ayhan Mehmet  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
Yunanistan'da "çok yüksek yangın riski" kategorisine yeni bölgeler eklendi

Gümülcine

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Attiki, Mora, Orta Yunanistan, Batı Trakya ve Kuzey Ege adalarının yarın için "çok yüksek yangın riski taşıyan bölgeler" arasında yer aldığı belirtildi.

Olası yangın vakalarına anında müdahale edilebilmesi için söz konusu belediyelere "yüksek hazırlık seviyesinde olmaları talimatı"nın verildiği aktarılan açıklamada, vatandaşlara da "dikkatli olmaları" uyarısında bulunuldu.

Öğle saatlerinde, Batı Trakya'da Gümülcine yakınlarında bulunan Bulatköy'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi. 3 helikopter ile 16 itfaiyecinin müdahalesiyle yangının büyümeden kontrol altına alındığı ifade edildi.

Aynı saatlerde Siros Adası'nda ormanlık alanda çıkan yangına ise havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği kaydedildi.

Girit Adası, daha önce "çok yüksek yangın riski" olan "Kategori 4"e dahil edilmişti.

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