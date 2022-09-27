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Dünya

Yunanistan: Ukrayna ile diğer ülkelerden gelen mültecilere yaklaşım farkı AB'nin kararı

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'dan gelen mültecilerle, diğer ülkelerden gelen mültecilere yaklaşımının farklı olduğunu söyledi.

Derya Gülnaz Özcan, Tevfik Durul   | 27.09.2022
Yunanistan: Ukrayna ile diğer ülkelerden gelen mültecilere yaklaşım farkı AB'nin kararı

Ankara

Basın toplantısında konuşan Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, gazetecilerin göç sorununa ilişkin sorularını yanıtladı.

Mitarakis, "Ukrayna'dan gelen mülteciler ile diğer ülkelerden gelen mültecilere yaklaşımın farklı olduğu bir gerçek. Bu, Yunanistan'ın değil, AB'nin kararıdır." diye konuştu.

AB Bakanlar Konseyi İçişlerinin Ukrayna'dan gelen göçmenlerin mülteci statüsünün doğrudan tanınmasına yönelik uygulamaya gittiğini hatırlatan Mitarakis, Yunanistan'ın, Ukraynalılar için uygulanan AB sınırları içerisindeki serbest dolaşım hakkının, tüm mülteciler için uygulanmasını istediğini kaydetti.

Mitarakis, "Avrupalı müttefiklerimize, AB'nin herhangi bir üye ülkesi tarafından tanınmış mülteciler, AB sınırları içerisinde serbest dolaşım hakkına sahip olmalı diyoruz." dedi.

Mültecilerin AB'de ilk giriş yaptığı ülkede kalmasının doğru bir yaklaşım olmadığını savunan Mitarakis, AB'nin bu ülkelerle daha çok dayanışma içerisinde olması gerektiğini söyledi.

Mitarakis, Yunanistan'ın sonsuz sayıda mülteciyi ağırlamasının mümkün olmadığını ifade ederek, "AB'nin yüzde 2,4'ünü oluşturuyoruz. Buna orantılı bir yük kaldırmalıyız." diye konuştu.

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