Dolar
28.92
Euro
31.47
Altın
2,035.23
ETH/USDT
2,086.80
BTC/USDT
38,391.00
BIST 100
8,043.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi
logo
Dünya

Yunanistan, Türkiye ile birleştirici unsurlara odaklanmak istiyor

Yunanistan Devlet Bakanı Akis Skerços, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Aralık için planlanan Yunanistan ziyaretinde iki ülkeyi "birleştiren" unsurlara odaklanmak istediğini bildirdi.

Derya Gülnaz Özcan  | 01.12.2023 - Güncelleme : 01.12.2023
Yunanistan, Türkiye ile birleştirici unsurlara odaklanmak istiyor

Atina

Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Bakan Skerços, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Aralık'ta başkent Atina'ya yapması planlanan ziyaret hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Skerços, iki ülke arasında uzlaşmazlık olan konuların herkesçe bilindiğini belirterek, "Bunlarda ısrar etmeyeceğiz. Geçmiş dört yılda yaşanan gerginliğin giderilmesi için ortak bir alan bulmaya çalışacağız." dedi.

Yunanistan'ı asıl ilgilendiren şeyin iyi komşuluk ilişkileri kurmak, sınırlarında huzuru sağlamak, göç akınlarını engellemek olduğunu vurgulayan Skerços, "Bu önemli görüşmeyi, anlaşmazlıklara odaklanmak için değil, bizi Türkiye ile birleştiren konuları belirlemek ve bunlara odaklanmak için planladık." dedi.

Skerços, Türkiye'de de Yunanistan'da da yakın zamanda genel seçimler olduğunu hatırlatarak, her iki ülkenin liderinin de iyi komşuluk ilişkileri kurmak yönündeki niyetlerini ortaya koyduğunu ifade etti.

Türkiye ile Yunanistan arasında 7 Aralık'ta 5'incisi düzenlenecek Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina'yı ziyaret etmesi öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege'nin kuzeyi için fırtına uyarısı
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yeni mesaj kayıtlarına ulaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis Musa Erdem'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bugün yeniden İsrail'in saldırılarına başlamış olması utanç vericidir
Marmara için kuvvetli fırtına uyarısı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis Musa Erdem'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis Musa Erdem'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan COP 28 kapsamında ikili temaslarda bulundu

Yunanistan, Türkiye ile birleştirici unsurlara odaklanmak istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'nde
Yunanistan'da sağlık personelinden eylem

Yunanistan'da sağlık personelinden eylem

ABD merkezli Politico, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "2024 Avrupa'nın en güçlü kişileri" arasında gösterdi

ABD merkezli Politico, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "2024 Avrupa'nın en güçlü kişileri" arasında gösterdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet