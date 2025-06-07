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Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Panathinaikos'un başantrenörü Ataman'a 5 bin avro para cezası

Panathinaikos AKTOR'un başantrenörü Ergin Ataman'a kınama ve 5 bin avro para cezası, kulüp sahibi Dimitris Giannakopulos'a ise 10 ay süreyle tüm spor salonlarına giriş yasağı ve 20 bin avro para cezası verildi.

Ayhan Mehmet  | 07.06.2025 - Güncelleme : 07.06.2025
Panathinaikos'un başantrenörü Ataman'a 5 bin avro para cezası

Gümülcine

Yunanistan Spor Mahkemesi tarafından açıklanan kararda, 1 Haziran'da Olympiakos ile Panathinaikos arasında oynanan final serisinin ikinci maçında Giannakopulos'un eylemlerinin "sporun itibarını zedeleyici nitelikte" olduğu ve daha önceki benzer davranışları nedeniyle cezanın artırıldığı belirtildi.

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Aynı maçta yaşanan olaylar nedeniyle Panathinaikos Kulübüne de Giannakopulos'un eylemleri dolayısıyla 44 bin avro para cezası kesildi.

Öte yandan, Panathinaikos oyuncularından Kostas Slukas’a hakeme yönelik uygunsuz davranışı nedeniyle 1.100 avro para cezası uygulanırken, başantrenör Ergin Ataman'a da kınama ve 5 bin avro ceza verildi.

Oyuncular Mathias Lessort ve Ioannis Papapetru ise hakem ve seyircilere yönelik davranışları nedeniyle haklarında açılan disiplin soruşturmasında aklandı.

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