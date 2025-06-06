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Milli yüzücüler, Portekiz'deki kupayı 2'si altın 4 madalya ile tamamladı

Milli yüzücüler, Portekiz'de düzenlenen Artistik Yüzme Comen Kupası'nda 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak, bu branşta tarihi bir başarı yakaladı. Milli sporcular, organizasyonda takım halinde de ikincilik başarısı gösterdi.

Fatih Çakmak  | 06.06.2025 - Güncelleme : 06.06.2025
Milli yüzücüler, Portekiz'deki kupayı 2'si altın 4 madalya ile tamamladı

Ankara

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Madeira'da gerçekleştirilen Artistik Yüzme Comen Kupası yarışlarını ay-yıldızlı sporcular, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı.

Milliler, bu başarısıyla ülkeler sıralamasında takım halinde de ikinci olarak tarihi bir başarıya imza attı.

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Bu başarıyı "Artistik yüzme tarihimizde bir ilk" başlığıyla duyuran Türkiye Yüzme Federasyonu da milli sporcuları, antrenörlerini ve teknik ekibini tebrik etti.

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