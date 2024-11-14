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Dünya

Yunanistan, silahlı kuvvetlerini yeniden yapılandırmaya hazırlanıyor

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülkede silahlı kuvvetlerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin planı açıkladı.

Derya Gülnaz Özcan  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
Yunanistan, silahlı kuvvetlerini yeniden yapılandırmaya hazırlanıyor Fotoğraf: İslam Yakut/AA

Atina

Dendias, parlamentoda Dış Politika ve Savunma Komisyonuna, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin 2024-2035 planını sundu.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, bu çerçevede, zorunlu askerlik, profesyonel askerlik ve silahlanmaya ilişkin çok sayıda değişim öngörülüyor.

Öngörülen değişiklikler arasında, kışla sayısının 837'den 705'e indirilmesi, tüm ülkeyi kapsayacak şekilde, insansız hava araçlarına (İHA) ve hava saldırılarına karşı hava koruma kalkanı oluşturulması, Silahlı Kuvvetlere ait silah, teçhizat, nakliye uçak ve helikopterlerinin modernize edilmesi, 4.5 ve 5. nesil uçak edinilmesi, doğal afetlere müdahale gücünün artırılması, Doğu Akdeniz'de operasyonal kabiliyetin yükseltilmesi gibi unsurlar yer alıyor.

Öte yandan, Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Yunanistan'ın, İHA ve hava saldırılarına karşı 2 milyar avro değerinde savunma kalkanı oluşturmak üzere İsrail ile görüştüğünü ileri sürdü.

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