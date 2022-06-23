Dolar
17.36
Euro
18.24
Altın
1,827.28
ETH/USDT
1,107.00
BTC/USDT
20,690.00
BIST 100
2,585.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan: Batı Balkanlar'ın AB üyelik süreci için süre belirlensin

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Batı Balkan ülkelerine Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini tamamlaması için 2033 yılına kadar süre verilmesini önerdi.

Derya Gülnaz Özcan   | 23.06.2022
Yunanistan: Batı Balkanlar'ın AB üyelik süreci için süre belirlensin

Atina

Miçotakis, AB Batı Balkanlar Zirvesi girişinde yaptığı açıklamada, "19 yıl önce Selanik'teki (AB) zirvede, Batı Balkanlar'ın Avrupa ailesine katılması için yol açılmıştı. Maalesef o tarihten bu yana çok fazla ilerleme kaydedilmedi." dedi.

Zirvenin, bu ülkelerin üyelik süreçlerinin daha güçlü şekilde tekrar başlaması için fırsat olduğunu belirten Miçotakis, sürecin ilerlemesi için Bulgaristan ve Kuzey Makedonya arasındaki anlaşmazlığın da son bulmasını gerektiğini ifade etti.

Bu sürecin tamamlanması için belli bir süre limiti verilmesinin önemli olduğunu savunan Miçotakis, "Benim AB Konseyine önerim, 2033'e kadar süre verilmesi, Selanik Zirvesi'nin 30 yıl sonrasına. Böylelikle (bu ülkelerin) vatandaşları, bu uzun yolun sonunda Avrupa ailesinin bir üyesi olacaklarını öngörebilir." diye konuştu.

Miçotakis, Yunanistan'ın bu süreçte Batı Balkan ülkelerinin yanında olacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Bozdağ: Haksız tahrik konusunun tartışmaya açılmasında fayda görüyorum
İklim değişikliğiyle birlikte dünyada orman yangınları hızla yaygınlaşıyor
Batı Akdeniz'de yarın için fırtına uyarısı
Marmaris’teki yangın söndürme hava araçlarının yoğun mesaisi devam ediyor
Marmaris'te yangınla mücadele havadan görüntülendi

Benzer haberler

Yunanistan: Batı Balkanlar'ın AB üyelik süreci için süre belirlensin

Yunanistan: Batı Balkanlar'ın AB üyelik süreci için süre belirlensin

AB liderleri genişleme ve Ukrayna ağırlıklı konular için toplandı

Avrupa, kömür ithalatında Rusya'ya alternatif arayışında

Ukraynalılar AB'den 'aday ülke' statüsü verilmesini sabırsızlıkla bekliyor

Ukraynalılar AB'den 'aday ülke' statüsü verilmesini sabırsızlıkla bekliyor
Almanya Başbakanı Scholz: NATO zirvesinden birliktelik ve kararlılık sinyali çıkacak

Almanya Başbakanı Scholz: NATO zirvesinden birliktelik ve kararlılık sinyali çıkacak
BM: Yunanistan'da göçmenleri korumaya çalışan kuruluşlar baskı altında

BM: Yunanistan'da göçmenleri korumaya çalışan kuruluşlar baskı altında