Dolar
43.49
Euro
51.53
Altın
4,753.44
ETH/USDT
2,303.30
BTC/USDT
77,812.00
BIST 100
13,833.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkesinde anayasa değişikliğine gidileceğini duyurdu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkedeki mevcut 1975 anayasasının değiştirilmesi için süreç başlattığını ilan etti.

Derya Gülnaz Özcan  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkesinde anayasa değişikliğine gidileceğini duyurdu

Atina

Miçotakis yayımladığı video mesajda, Yunanistan'ın anayasa değişikliğine dair kamuoyu diyaloğunu bugün başlattığını duyurdu.

Başbakanlık dışında, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin de lideri sıfatını taşıdığını hatırlatan Miçotakis, bu bağlamda öncelikle parti meclis grubundan anayasa değişikliğine ilişkin fikirlerini mart ayına kadar ortaya koymalarını istedi.

Miçotakis, 1975'te yapılmış olan mevcut anayasa için "Gerçekten 50 yıldır siyasi istikrar ve düzen sağladı. Canlı bir metin. Öte yandan, bu, 20'nci yüzyıla ait olduğu gerçeğini değiştirmiyor." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Modern dünyanın karşı karşıya olduğu yapay zeka, iklim krizi gibi yeni konseptlerin de dikkate alındığı yeni bir anayasa hazırlamanın vakti geldiğini ifade eden Miçotakis, Bakanların görevdeyken işledikleri suçlar için yargılanmaları, derin devletle mücadele gibi konularda yeni ve sürdürülebilir temel olacak değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Miçotakis, anayasa değişikliği için cumhurbaşkanının sadece bir kez 6 seneliğine seçilmesi ve yüksek yargıçların seçiminde hakimlerin tercihlerinin daha çok rol oynaması gibi fikirlerini dile getirdi.

Diğer partilerden ve tüm vatandaşlardan anayasa değişikliğine ilişkin öneri beklediğini belirten Miçotakis, "Niyetimiz cesur bir anayasa değişikliğidir." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Koşerbayev'i kabul etti
Türkiye'nin en büyük deprem konutları alanındaki atık sular tarımsal sulamada kullanılacak
DMM, "6 Şubat depremleri sonrası kaçırılan Türk çocuğu Hollanda'da bulundu" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, yazar Alev Alatlı'yı andı
Bakan Göktaş: Engelli vatandaşlarımız için istihdamı büyüten çalışmalarımızı sürdüreceğiz
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkesinde anayasa değişikliğine gidileceğini duyurdu

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkesinde anayasa değişikliğine gidileceğini duyurdu

Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 103. yılı

Yunanistan'daki mübadillerin Anadolu'ya gelişlerinin üzerinden 103 yıl geçti

Batı Trakya Türkleri, sorunların çözümü için Yunan devletinin kendileriyle istişare etmesini istiyor

Batı Trakya Türkleri, sorunların çözümü için Yunan devletinin kendileriyle istişare etmesini istiyor
Yunanistan'da bir fabrikada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'da bir fabrikada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti
Stratejik bir aparat olarak PKK: Yeni hamle arayışları ve vekalet mimarisi

Stratejik bir aparat olarak PKK: Yeni hamle arayışları ve vekalet mimarisi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet