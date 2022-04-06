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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Yunanistan 12 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Yunanistan'ın, 12 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiği bildirildi.

Tevfik Durul, Derya Gülnaz Özcan   | 06.04.2022
Yunanistan 12 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Atina

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Federasyonunun Yunanistan'da akredite edilmiş Diplomatik ve Konsolosluk Misyonlarının 12 üyesi "istenmeyen kişi" ilan edildi.

Söz konusu kararın, 1961 Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi ve 1963 Konsolosluk İşleri Hakkındaki Viyana Sözleşmesi hükümleri uyarınca alındığı belirtildi.

"İstenmeyen kişi" ilan edilen diplomatlar hakkında Rusya'nın Atina Büyükelçisinin bilgilendirildiği aktarıldı.

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