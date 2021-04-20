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Dünya

YPG/PKK'lı terörist, örgütün tüccarlardan aldığı yaklaşık yarım milyon doları çalıp kaçtı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Ermeni kökenli elebaşlarından "Sofi" kod adlı terörist, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde tüccarların petrol satın almak için örgüte ödediği peşinattan yaklaşık yarım milyon doları çalarak kayıplara karıştı.

Mohamad Misto,Ethem Emre Özcan   | 20.04.2021
YPG/PKK'lı terörist, örgütün tüccarlardan aldığı yaklaşık yarım milyon doları çalıp kaçtı

Ankara

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Suriye'de Deyrizor ilinin kuzeydoğu kırsalında YPG/PKK işgalindeki gaz tesisi Koniko sorumlusu Sofi kod adlı terörist, geçen hafta büyük bir vurgun yaptı.

Ermeni kökenli terörist, Koniko sahasındaki kuyulardan çıkarılan petrolden satın almak için tüccarların terör örgütüne ödediği peşinattan yaklaşık yarım milyon doları çaldı.

YPG/PKK, nereye kaçtığı henüz bilinmeyen Sofi'nin yerine Kandil'den "Mitan" kod adlı başka bir teröristi, Koniko tesisinin başına getirdi.

Petrol satın almak isteyen her bir tüccar, YPG/PKK'lı teröristlere peşinat olarak 10 bin-30 bin dolar ödeme yapıyor.

Kaynaklar, terör örgütünün Kandil kadrosundan çok sayıda teröristin, daha önce de benzer vurgunlar yaparak milyonlarca doları çaldığını kaydetti.

Enerji kaynaklarının büyük kısmı YPG/PKK işgalinde

Deyrizor ve Haseke illerinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeler, petrol ve doğal gaz açısından Suriye'nin en zengin enerji kaynaklarına sahip.

Irak sınırına hakim Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatağı barındırıyor.

YPG/PKK, ABD desteğiyle Suriye'deki petrol kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını işgal etmeye devam ediyor.

Terör örgütü, Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Koniko'yu 23 Eylül 2017'de ele geçirirken 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası el-Ömer'i işgal etmişti.

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