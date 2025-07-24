Dolar
40.69
Euro
49.23
Altın
3,368.28
ETH/USDT
3,736.00
BTC/USDT
118,816.00
BIST 100
10,689.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşmanın ardından Tüpraş Stadı’nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin "kritik bir dönüm noktasında" olduğuna işaret etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, Süveyda bölgesindeki çatışmalarla gündemde olan Suriye'nin "kritik bir dönüm noktasında" olduğunu belirtti.

Mücahit Oktay  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin "kritik bir dönüm noktasında" olduğuna işaret etti

New York

Pigott, başkent Washington'da düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Suriye ile ilgili olumlu konuşan Sözcü Yardımcısı, "Suriye kritik bir dönüm noktasında ve Suriye hükümetinin bir sonraki adımlarda liderlik etmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Suriyeli ve İsrailli yetkililerle sürdürdüğü görüşmelerin detayı sorulan Pigott, "(Tom Barrack) Kendisi ve Dışişleri Bakanı (Marco Rubio), günlerdir tüm taraflarla iletişim halinde ve bu çabalar devam ediyor." demekle yetindi.

Öte yandan bir soru üzerine Pigott, gelecek hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde, daha önce ertelenen Filistin konulu konferansla ilgili ABD'nin tutumunun değişmediğini belirterek, "Konferansa katılmayacağımızı söylemenin ötesinde bir şey yok." dedi.

Süveyda'daki çatışmalar

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu. Ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu, Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışarıdan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

13 Temmuz'dan bu yana silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ormancının babasıyla telefonda görüştü
Hava sıcaklığı 38 ilde 40 dereceyi aştı
İletişim Başkanı Duran: Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması milletimizin medeniyet kimliğini tahkim eden bir adımdır
Hırvatistan'dan gelen öğrenciler İstanbul'da Yaz Kur'an Okulu programına katıldı
Minguzzi cinayetine ilişkin davada dosyalar birleşti

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin "kritik bir dönüm noktasında" olduğuna işaret etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin "kritik bir dönüm noktasında" olduğuna işaret etti

İdlib'in kuzeyinde silah deposunda meydana gelen patlamada 6 kişi öldü, 140 kişi yaralandı

İsrail’in provokatif Suriye politikası

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya 322 milyon dolarlık silah satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya 322 milyon dolarlık silah satışını onayladı
Süveyda'dan 500 kişi daha tahliye edildi

Süveyda'dan 500 kişi daha tahliye edildi
Suriye'de ruhani liderlikten dış destekli "otonomi" liderliğine: Hikmet el-Hecri

Suriye'de ruhani liderlikten dış destekli "otonomi" liderliğine: Hikmet el-Hecri
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet