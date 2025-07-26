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Organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 21 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonlar sonucu 21 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Emrullah Cesur  | 26.07.2025 - Güncelleme : 26.07.2025
Organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 21 şüpheli tutuklandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma tarafından İstanbul'da elebaşılığını Ü.E'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, elebaşının da aralarında bulunduğu 26 şüpheliden 21'inin tutuklandığını, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

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Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda, şüphelilere ait yaklaşık 16,2 milyon dolar değerinde olan 2 otel, taşınır mal ve nakit dövize el konulduğu bilgisini paylaşan Yerlikaya, şüphelilerin çok sayıda iş yerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdiklerini, İstanbul'da işlenen bir cinayet olayına karıştıkları ve iş insanlarına ait iş yerine el koyduklarının tespit edildiğini aktardı.

Yerlikaya, 24 ayrı adrese yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, silahla tehdit, silahla kasten yaralama, nitelikli yağma ve 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatıldığı ifade ederek, şunları kaydetti:

"Operasyonlar sonucu 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet balistik yelek ve çok sayıda kesici delici alet ele geçirildi. İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma KOM Daire Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımızı, Jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Güvenlik güçlerimizle birlikte organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

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