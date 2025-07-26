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Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Murat Pancar  | 26.07.2025 - Güncelleme : 26.07.2025
Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Murat Pancar/AA

Mersin

Çadırlı ve Bahçederesi mahallelerinde bulunan ormanlık alandaki üç noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopterleri ve arazözler ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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Yerleşim yerlerine de yakın olan yangın bölgesinde rüzgar etkili oluyor.

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