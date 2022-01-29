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Dünya

YPG/PKK, Suriye'de silahlı kadrosuna katmak için bir çocuğu daha ailesinden kopardı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda işgalinde tuttuğu Haseke ilinde 15 yaşında bir çocuğu daha silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı.

Eşref Musa, Ethem Emre Özcan   | 29.01.2022
YPG/PKK, Suriye'de silahlı kadrosuna katmak için bir çocuğu daha ailesinden kopardı

Ankara

"SDG" ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK, "bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması" için Birleşmiş Milletler (BM) ile anlaşma imzalamasına rağmen çocukları savaşçı olarak kullanmaya devam ediyor.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler, 26 Ocak'ta "çocuk savaşçı" kadrosu için Haseke ilinde 2007 doğumlu Muhammed Azad Hasan'ı alıkoydu.

Çocuklarından haber alamayan aile ise sosyal medya üzerinden, zorla silah altına alınan oğulları Muhammed'in serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR), 16 Aralık 2021'de yayımladığı raporda, YPG/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği bölgelerde, 1 Ekim-15 Aralık'ta silahlı kadrosuna katmak için en az 19 çocuğu kaçırdığı bilgisine yer verilmişti.

YPG/PKK'nın, çocukları "savaşçı" olarak kullanması raporlara yansımıştı

Terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları savaştırması, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran 2020'de yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da yer almıştı.

Raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti." ifadesine yer verilmişti.

BM İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak 2020'de yayımladığı raporda, YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye'de çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı.

BM Genel Sekreteri'nin "silahlı çatışmalarda çocuklar" konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da, BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldiği YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile "örgütün bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" eylem planına resmi törenle imza atmıştı.

Sonrasında bu durumun son bulduğuna ilişkin BM veya diğer uluslararası kurumlarca herhangi bir rapor yayımlanmadı.


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