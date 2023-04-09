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Dünya

Yeni Zelanda'nın büyük bölümü için şiddetli sağanak uyarısı

Yeni Zelanda'da Kuzey Adası başta olmak üzere ülkenin büyük bölümü için şiddetli sağanak uyarısı yapıldı.

Çağla Güngör  | 09.04.2023 - Güncelleme : 09.04.2023
Yeni Zelanda'nın büyük bölümü için şiddetli sağanak uyarısı

Ankara

The New Zealand Herald'ın haberine göre, tüm ülkede etkili olan yağışla birlikte olumsuz hava koşullarının gece ve yarın sabah saatleri arasında "daha kaotik" hale gelmesi bekleniyor.

Yeni Zelanda Meteoroloji Servisinin (MetService) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Northland, Auckland, Waikato, Rotorua ve Plenty Körfezi’nin saatte 40 milimetreyi bulan yağış ve kuvvetli rüzgarlardan etkileneceği bildirildi.

Ülkenin güneyindeki tatil noktaları Nelson ve Taranaki için turuncu kodlu yağış uyarısı yapıldı.

Plenty Körfezi, Kapiti-Horowhenua, Tararua, Wairarapa, Marlborough ve Westland'de de hava tahminlerine göre aşırı yağış bekleniyor.


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