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Dünya

Yeni Zelanda, çiftlik hayvanlarının fazla metan gazı salınımına çözüm yolu arıyor

Yeni Zelandalı bilim insanları, ülkede çiftlik hayvanlarının metan gazı salınımını azaltmak için dört çözüm yolu ortaya koydu.

Tuğba Altun   | 14.11.2022
Yeni Zelanda, çiftlik hayvanlarının fazla metan gazı salınımına çözüm yolu arıyor

Ankara

Bilim insanları, aşı, metan önleyici, seçici yetiştirme ve genetiği değiştirilmiş yem yollarını önerdi.

Çiftlik hayvanlarının metan gazı salınımını azaltmak için 15 yıldır aşı geliştirmeye çalışan bilim insanı Peter Janssen, söz konusu aşının hayvanların ürettiği metan gazının yüzde 30'dan fazlasını azaltabileceğini belirtti.

Janssen, aşının yanı sıra metan önleyicinin (inhibitörü) salınımı yüzde 30 ile 90 arasında azaltabileceğini ancak bu seçenekte tüketimin hayvanlar için güvenli olması ve insanlara süt ve et yoluyla geçmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Seçici yetiştirmenin de metan salınımını yüzde 15 oranında azaltabileceğini aktaran Janssen, bu yöntemin 2023'te koyun çiftliklerinde uygulamaya geçilebileceğini kaydetti.

Janssen, bir diğer çözüm yolunun ise genetiği değiştirilmiş yem kullanmak olduğunu belirterek, bu yöntemin metan salınımını yüzde 20 ile 30 arasında düşürebileceğini vurguladı.

Yeni Zelanda hükümeti ise genetiği değiştirilmiş yem verilmesi konusuna olumlu bakmıyor.

Hayvanlarda metan üreten mikropların sindirim sürecinin ayrılmaz bir parçası olmadığının altını çizen Janssen, metan gazını azaltmanın hayvanlara zarar vermeyeceğine, süt ve et kalitesini etkilemeyeceğine dikkati çekti.

Metan gazı, karbondioksit kadar atmosferde kalmasa da küresel ısınmaya 25 kat daha fazla neden olması sebebiyle tehlikeli görülüyor.

Yeni Zelanda hükümetinin faaliyetleri

Çiftçilik, Yeni Zelanda ekonomisinin merkezinde yer alıyor. Ülkedeki sera gazı emisyonunun yüzde 50'sini çiftlikler oluşturuyor.

Nüfusu 5 milyon olan Yeni Zelanda'da yaklaşık 26 milyon koyun ve 10 milyondan fazla büyükbaş hayvan bulunuyor.

Paris İklim Anlaşması çerçevesinde belirlenen yükümlülükler kapsamında sera gazı emisyonunu 2030 yılına kadar yüzde 10 azaltmayı amaçlayan Yeni Zelanda, sıfır karbon hedefiyle hayvan çiftliklerinden kaynaklanan metan gazı emisyonunu 2050'ye kadar yüzde 47 azaltacağına dair taahhüt verdi.

Hükümet, 12 Ekim'de iklimle mücadele planı kapsamında 2025 yılından itibaren hayvanların dışkılama ve geğirme sırasında çıkardıkları gazların vergilendirileceğini duyurmuştu.

Böyle bir vergilendirmenin dünyada bir ilk olduğunu belirten Başbakan Jacinda Ardern, çiftçilerin vergi maliyetini çevre dostu ürünlerin fiyatlarını yükselterek karşılayabileceğini ifade etmişti.

Ülke genelinde, bu karar protesto edilmiş ve çiftçilerin haklarını savunan sivil toplum kuruluşu Groundswell New Zealand, 50 protesto gösterisine destek vermişti.


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