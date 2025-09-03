Dolar
Ekonomi

Sivas'ta bilinçsiz sulamanın önüne geçilmesiyle barajlardaki doluluk seviyesi korundu

Sivas'ta sulama amaçlı kullanılan barajların çoğundaki doluluk oranları, alınan önlemler ve bilinçli tarımsal sulamayla korundu.

Serhat Zafer  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
Sivas'ta bilinçsiz sulamanın önüne geçilmesiyle barajlardaki doluluk seviyesi korundu Fotoğraf: Serhat Zafer / AA

Sivas

Tüm yurdu etkisi altına alan kuraklıktan etkilenen Sivas'ta da sulama barajlarının kurumaması için Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü öncülüğünde bazı önlemler alındı.

Tarlalarında sulama yapmaları için bazı dönemlerde izin verilen çiftçiler, takılan su sayaçları sayesinde de kullandıkları suyun parasını ödüyor.

Alınan önlemler ve tedbirler sayesinde bilinçsiz sulamanın önüne geçilirken, barajlardaki su seviyesi de korunmaya çalışıldı. Böylece bazı barajların doluluk oranlarında artış gözlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, AA muhabirine, küresel ısınmanın hem dünyada hem de Türkiye genelinde etkisini göstermeye devam ettiğini söyledi.

Bazı barajların doluluğunun yeterli seviyelerde, bazılarının ise ciddi boyutta kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Kartal, "Genel manada bir zamanlar bilinçsiz yapılan sulama sistemleri su miktarında ciddi oranda azalmalara sebep oldu." dedi.

İçme suyu amaçlı kullanılan barajlarda doluluk oranının zaman zaman tehlikeli ve korku verecek boyutlara düştüğünü vurgulayan Kartal, bunun dönemsel olduğunu dile getirdi.

"Barajlarda doluluk oranlarının iyi bir seviyede olduğunu görüyoruz"

Ülke genelinde yağış ortalamalarının azaldığına ve mevsim kaymalarının yaşandığına dikkati çeken Kartal, "Sivas genelindeki barajlara bakıldığı zaman geçmiş yıllara göre doluluk oranlarının iyi bir seviyede olduğunu görüyoruz. Bu sene itibarıyla barajların çok fazla tarımsal sulamaya açılmadığını görüyoruz. Tarımsal sulamaya açılmayan barajlarda su miktarının kendi içerisinde korunduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Sonbahar yağışlarından umutlu olduğunu kaydeden Kartal, "Sonbaharla gelecek aydan itibaren yağış ortalamalarının artacağını tahmin edebiliyoruz, öngörüyoruz. Bu artış oranlarıyla barajlara, göllerimize can suyu gelecek. Kuruyan barajların doluluk oranının artması, dolu olan barajların da seviyesinin yükselerek tarımsal potansiyele daha da kazandırılması gündemde olan bir konumuz." diye konuştu.

