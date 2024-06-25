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Dünya

Yeni Kaledonyalı liderlerin Fransa tarafından tutuklanmasının ardından kundaklama olayları sürüyor

Fransa'nın Hint-Pasifik bölgesindeki sömürgesi Yeni Kaledonya'da, siyasi liderlerin anayasal reform karşıtı protestoları organize ettikleri suçlamasıyla tutuklanmalarına tepki olarak Ada’da başlayan kundaklama ve şiddet olayları devam ediyor.

Şilan Turp  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
Yeni Kaledonyalı liderlerin Fransa tarafından tutuklanmasının ardından kundaklama olayları sürüyor

Ankara

Yerel basındaki haberlere göre, Fransız yönetiminin Yeni Kaledonya'nın yerel halkı Kanakları seçimlerde etkisizleştirmek için hazırladığı ileri sürülen anayasal reforma karşı çıkan bağımsızlık yanlılarının tutuklanmasının ardından başlayan olaylarda, başkent Noumea yakınlarındaki bir okul dahil çok sayıda bina ateşe verildi.

Olayların ardından bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Yeni Kaledonya Yüksek Komiserliğinin yayımladığı bildiriye göre, çıkan olaylarda 38 kişi gözaltına alındı.

Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs'ta harekete geçmişti.

Fransız hükümeti Yeni Kaledonya halkı Kanakların meşru taleplerini güç kullanarak bastırmak için bölgeye çok sayıda polis ve jandarma göndermiş ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimler öncesi anayasal reform girişimini askıya aldığını duyurmuştu.

Kanak lider Christian Tein'in de aralarında bulunduğu 7 bağımsızlık yanlısının tutuklu kalmak üzere 17 bin kilometre uzaklıktaki Fransa'ya gönderilmesinin ardından Ada'da şiddet olayları başlamış, bir polis merkezinin de aralarında bulunduğu bazı binalar ve araçlar ateşe verilmişti.

Yeni Kaledonya'da yerleşimci Fransız seçmenlerin sayısını artırarak yerel halk Kanakları azınlık haline getirecek anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için Fransız Parlamentosunun iki kanadının toplandığı Kongrede kabul edilmesi gerekiyor.

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