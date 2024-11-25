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Dünya

Yeni Delhi'de hava kirliliği nedeniyle okullar "hibrit" olarak yeniden açılacak

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verilen okulların "hibrit" eğitim modeliyle yeniden açılması kararlaştırıldı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
Yeni Delhi'de hava kirliliği nedeniyle okullar "hibrit" olarak yeniden açılacak

Ankara

Hindustan Times'ın haberine göre Hindistan Hava Kalitesi Yönetimi Komisyonu başkentte "hibrit" eğitime geçilmesi talimatı verdi.

Bu kapsamda başkentte dersler hem fiziksel hem de çevrimiçi olarak yürütülecek.

Yetkililer, hava kirliliğinin etkilerini en aza indirmek amacıyla öğrencilere maske takmaları tavsiyesinde bulundu. Ayrıca okul içerisindeki faaliyetlerin en aza indirilmesi önerildi.

Yeni Delhi'de hava kalitesi "şiddetli" kategorisinin üst sınırını aşarak son dönemin en kötü düzeyine ulaşmıştı.

Başkentteki hava kirliliğinin etkilerini azaltmak için temiz enerji kaynaklı yakıt kullanmayan kamyon ve benzeri taşıtların Yeni Delhi'ye girişi yasaklanmıştı. Ayrıca, okullarda yüz yüze eğitim 10. ve 12. sınıflar haricindeki tüm öğrenciler için askıya alınmıştı.

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