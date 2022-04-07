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Dünya

Yemen'de Cumhurbaşkanı Hadi'nin yetkileri yeni kurulan Başkanlık Konseyine devredildi

Yemen'de cumhurbaşkanlığı yetkilerinin oluşturulan 8 kişilik Başkanlık Konseyine devredildiği bildirildi.

Hamdi Yıldız   | 07.04.2022
Yemen'de Cumhurbaşkanı Hadi'nin yetkileri yeni kurulan Başkanlık Konseyine devredildi

ADEN

Yemen resmi televizyon kanalında Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-Eryani'nin okuduğu açıklamada, "Başkanlık Konseyi oluşturulmuş olup 8 kişiden oluşan Konsey Başkanlığına Reşad el-Uleymi getirilmiştir. Ayrıca Konsey üyeleri Sultan Ali el-Arade, Tarık Muhammed Salih, Abdurrahman Ebu Zura, Osman Huseyin Mucella, Aydaros Kasım ez-Zebidi, Ferec el-Bahseni ve Abdullah el-Uleymi Bavezir'den oluşmaktadır" ifadesi yer aldı.

"Geçiş süreci görevinin uygulanarak tamamlanması için yönetim Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'den Başkanlık Konseyine devredilecektir" ifadesi kullanılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Hadi'nin tüm yetkilerinin söz konusu açıklama ile Başkanlık Yönetim Konseyine geçmiş olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Hadi söz konusu duyuru öncesinde Yardımcısı Ali Muhsin el-Ahmer'i görevden aldığını ilan etmişti.

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