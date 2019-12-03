Euro
6.37
Dolar
5.75
BIST 100
107,933.40
Altın
1,461.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TBMM Grup toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

Yemen ordusu: Hudeyde'de ateşkes başladığından bu yana 217 sivil öldü

Yemen ordusu, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde ateşkesin başladığı tarihten bu yana 217 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 binden fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Hacer Başer   | 03.12.2019
Yemen ordusu: Hudeyde'de ateşkes başladığından bu yana 217 sivil öldü

Hudeyde

Yemen Ordusu'na bağlı Amalika Güçleri Basın Bürosundan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) gözetimindeki ateşkesin yürürlüğe girdiği 18 Aralık 2018'den bu yana Husilerin ihlalleri sonucu çoğu kadın ve çocuktan oluşan 217 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Aynı zaman aralığında 2 bin 152 kişinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, sivillerin, rastgele saldırılar, mayınlı bölgeler, yollara ve çiftliklere yerleştirilen patlayıcılar sebebiyle öldüğü ve yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, BM'ye ateşkesin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen sivilleri Husilerin saldırılarından koruyamama ve kent sakinlerinin acı çekmesine neden olma suçlaması yöneltildi.

Hudeyde'de BM gözetiminde ateşkes

Yemen'de taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir takası, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

BM, hükümet ile Husiler arasında Hudeyde'de varılan ateşkesin uygulanması kapsamında kentte bazı gözlem noktaları kurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Libya anlaşması: Doğu Akdeniz’de jeopolitik denklem değişiyor
GÖRÜŞ - Avrupa'nın şaşkın adamı
Yeni AB Komisyonu’nu yeni sorunlar ve iç çekişmeler bekliyor
Rusya'nın Libya'da artan nüfuzu ABD politikasını değişime zorluyor
Demokratların başkan adaylığı yarışı karışık ve belirsiz

Benzer haberler

Yemen ordusu: Hudeyde'de ateşkes başladığından bu yana 217 sivil öldü

Yemen ordusu: Hudeyde'de ateşkes başladığından bu yana 217 sivil öldü

Yemen'deki Arap koalisyonu, 200 Husi'yi serbest bıraktı

13 yılda 9 müzakereye rağmen Yemen'e barış gelmedi

'Yemen'de hava saldırıları yüzde 80 azaldı'

'Yemen'de hava saldırıları yüzde 80 azaldı'
Yemen'de 2014'ten bu yana 4,5 milyon çocuk eğitimden mahrum kaldı

Yemen'de 2014'ten bu yana 4,5 milyon çocuk eğitimden mahrum kaldı
STK'lar çocuk hakları için BM'ye çağrıda bulundu

STK'lar çocuk hakları için BM'ye çağrıda bulundu