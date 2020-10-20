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Dünya

Yemen hükümeti, Türk Kızılay personeline yönelik saldırıyı kınadı

Yemen hükümeti, Aden'de bir Türk Kızılay personelinin yaralandığı saldırıyı kınadı.

Halime Afra Aksoy   | 20.10.2020
Yemen hükümeti, Türk Kızılay personeline yönelik saldırıyı kınadı

Yemen

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Yemen Dışişleri Bakanlığı, Türk Kızılay personeline yönelik saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Hükümetin Aden'de Türk Kızılay Delegasyonunda görevli bir personelin yaralanmasına yol açan silahlı saldırıyı kınadığı belirtilen açıklamada, yetkili makamların konuyu takip ettiği, faillerin yakalanması ve yasalara uygun caydırıcı cezalar almaları için adalet karşısına çıkarılmalarına yönelik soruşturma başlattığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Yemen Dışişleri Bakanlığının Aden'deki bir hastanede tedavi altına alınan Türk Kızılay personeline acil şifalar dilediği ifade edildi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yemen Türk Kızılay Delegasyonunda görevli bir personelin silahlı saldırı sonucu yaralandığını duyurmuştu.

Türk Kızılay, Yemen'in çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine gıda ve kıyafet, hastanelere de ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler'e göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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