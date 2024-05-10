Dolar
32.26
Euro
34.76
Altın
2,368.45
ETH/USDT
2,887.90
BTC/USDT
60,361.00
BIST 100
10,218.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli voleybolcu Eda Erdem konuşuyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Rusya, Harkiv bölgesine yeni bir karşı saldırı dalgası başlattı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, Ukrayna'nın Harkiv bölgesine yeni saldırı dalgası başlattığını bildirdi.

Davit Kachkachishvili  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
Zelenskiy: Rusya, Harkiv bölgesine yeni bir karşı saldırı dalgası başlattı

Kiev

Zelenskiy, ülkesinin başkenti Kiev'de resmi temaslarda bulunan Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Rus ordusunun sabah saatlerinde Harkiv bölgesine yeni saldırı başlatmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Zelenskiy, "(Saldırıyla ilgili) Tüm açıklamaların kesinlikle doğru ve adil olduğunu düşünüyorum. Rusya bu yönde (Harkiv bölgesi) yeni bir karşı saldırı dalgası başlattı." dedi.

Ukrayna ordusunun Rus birliklerine yoğun topçu atışlarıyla karşılık verdiğini kaydeden Zelenskiy, "Şu anda bu yönde yoğun çatışmalar sürüyor." dedi.

Zelenskiy, Ukraynalı komutanların bu bölgede olası bir saldırı durumunda hazırlıklı olduklarını belirtti.

Harkiv bölgesine ek Ukraynalı birlikler gönderildi

Ukrayna Savuma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Harkiv bölgesindeki son durumla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada Rus ordusunun, Harkiv'e saldırılarının geri püskürtüldüğü ve bölgenin savunmasını güçlendirmek için yedek birliklerin gönderildiği ifade edildi.

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Harkiv bölgesi sınırlarında yoğun çatışmaların yaşandığını belirtti.

Rus kuvvetlerinin, bu sabah Harkiv bölgesinin kuzey kısmına doğru yeni saldırı başlattığını kaydeden Sinegubov, Ukrayna ordusunun söz konusu saldırılara karşılık verdiğini aktardı.

Sinegubov, aynı zamanda bölgede sivillerin tahliyesinin sürdüğünü de ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kadıköy'de sağlık çalışanları ve tıp öğrencileri Refah Sınır Kapısı'nın işgal edilmesine tepki gösterdi
Bakan Yerlikaya, teleferik kazasındaki kurtarma operasyonunda görev alan personeli kabul etti
Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'daki selde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde arazide derin çatlaklar ortaya çıktı
Van'da çığın şarampole sürüklediği minibüs günler sonra kar altından çıkarıldı

Benzer haberler

G7, Ukrayna'daki savaş suçlarına yönelik soruşturmaları destekleyeceğini yineledi

G7, Ukrayna'daki savaş suçlarına yönelik soruşturmaları destekleyeceğini yineledi

Zelenskiy: Rusya, Harkiv bölgesine yeni bir karşı saldırı dalgası başlattı

İsrail Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında 8 Filistinliyi öldürdü

Bulgaristan Başmüftülüğü, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını kınadı

Bulgaristan Başmüftülüğü, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını kınadı
Zelenskiy, doğu cephesinde inisiyatifin Rusya'da olduğunu bildirdi

Zelenskiy, doğu cephesinde inisiyatifin Rusya'da olduğunu bildirdi
Ukrayna, cezaevindeki mahkumları orduya alacak

Ukrayna, cezaevindeki mahkumları orduya alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet