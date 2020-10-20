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Dünya

Türk Kızılay personeli Yemen'de silahlı saldırıda yaralandı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Yemen Türk Kızılay Delegasyonunda görevli personelin silahlı saldırı sonucu yaralandığını bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 20.10.2020
Türk Kızılay personeli Yemen'de silahlı saldırıda yaralandı

Ankara

Kınık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

"Yemen Türk Kızılay Delegasyonunda görevli bir çalışma arkadaşımız kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısında yaralanmıştır. Arkadaşımız Aden'de ameliyata alınmış ve tedavisi devam etmektedir. Türkiye'ye nakli için de Sağlık Bakanlığımız hazırlıklarını tamamlamıştır."

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