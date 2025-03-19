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Dünya

Yemen’deki Husiler: ABD, Hudeyde, Hacce ve Sada kentlerine hava saldırısı düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin ülkenin batı kesimindeki Hudeyde ve Hacce kentleri ile kuzeyindeki Sada kentine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Shukri Hussein, Ömer Erdem  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Yemen’deki Husiler: ABD, Hudeyde, Hacce ve Sada kentlerine hava saldırısı düzenledi

Sana

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberinde konuya ilişkin bilgi verildi.

Haberde, Sada kentinin Safra ilçesine 4 hava saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Suudi Arabistan ile sınır bölgesinde olan Sada kenti, Husilerin en önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Husiler: ABD uçak gemisini 4'üncü kez vurduk

Mesira televizyonu, ABD’nin, Hudeyde ilindeki Mina ilçesinde bulunan El-Ehli Spor Kulübü binası ve Hacce ilinin Midi ilçesine de hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

Televizyonun haberinde, saldırıların detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Husiler, sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada, Kızıldeniz’de bulunan ABD uçak gemisi "USS Harry Truman"ı füzeler ve insansız hava araçlarıyla vurduklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, "son 72 saat içinde ABD uçak gemisini dördüncü kez hedef aldıklarını" belirtti.

Seri, ABD saldırılarının, Yemen’in Filistin halkına yönelik dini, ahlaki ve insani sorumluluklarını yerine getirmesine engel olamayacağını ifade etti.

ABD'nin Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'nın da arasında yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin öldüğünü, 98 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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