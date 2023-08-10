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Dünya

Yandex'in kurucusu Arkadiy Voloj, Ukrayna’daki savaşa karşı olduğunu açıkladı

Rus internet şirketi Yandex’in kurucusu Arkadiy Voloj, Ukrayna’daki savaşa karşı olduğunu bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
Yandex'in kurucusu Arkadiy Voloj, Ukrayna’daki savaşa karşı olduğunu açıkladı

Moskova

Voloj, Rus basın kuruluşlarına gönderdiği açıklamasında, bugüne kadar "belirli sebeplerden ötürü" sessiz kaldığını kaydetti.

Yaptığı açıklamanın zamanlamasının eleştirilebileceğini ancak önemli olanın içeriği olduğunu vurgulayan Voloj, "Ben bu savaşa karşıyım. Konumuma açıklık getirmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Voloj, Ukrayna’da akrabalarının ve arkadaşlarının yaşadığını belirterek, "2014'ten beri Rusya'da yaşamamış olmama rağmen ülkenin eylemlerinde benim de payımın olduğunu anlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırım uyguladığı Voloj, Aralık 2022’de Yandex’ten ayrıldığını duyurmuştu.

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