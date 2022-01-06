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Dünya

Yahudi yerleşimcinin Batı Şeria’da çarptığı bir Filistinli hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli bir genç, iş yolunda Yahudi bir yerleşimcinin aracıyla çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Esat Fırat   | 06.01.2022
Yahudi yerleşimcinin Batı Şeria’da çarptığı bir Filistinli hayatını kaybetti

Kudüs

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, 25 yaşındaki Filistinli Mustafa Yasin Filne, Batı Şeria’nın Ramallah kentine bağlı Safa beldesinde, sabah saatlerinde ana caddede karşıdan karşıya geçmeye çalışırken araç çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Araç şoförünün Yahudi yerleşimci olduğuna vurgu yapılan haberde, Filne’nin İsrail tarafındaki işine gitmek üzere yolu geçmeye çalıştığı belirtildi.

Haberde, Filne’nin evli ve bir buçuk yaşındaki bir çocuk babası olduğu kaydedilirken, meydana gelen olayın bir kaza mı yoksa kasten mi olduğuna dair bir bilgiye yer verilmedi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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