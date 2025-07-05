İsrail, Lübnan'ın güneyindeki bir eve İHA saldırısı düzenledi
İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Lübnan’ın güneyindeki Şebaa beldesinde bir eve hava saldırısı gerçekleştirdi.
Beyrut
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre saldırıda evde bulunan 1 kişi ağır yaralandı.
Lübnan Kızılhaçı tarafından hastaneye kaldırılan kişinin son durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
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İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.
Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.