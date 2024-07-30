WSJ: ABD, Ukrayna'ya gönderilecek F-16'ları gelişmiş silah sistemleriyle donatacak
ABD yönetiminin bu yaz döneminde Ukrayna'ya gönderilecek F-16'ları gelişmiş silah ve füze sistemleriyle donatacağı iddia edildi.
Washington
Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, kıdemli bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Pentagon, Kiev'in bazı NATO üyesi ülkelerden alacağı F-16'ları yüksek teknoloji ekipmanlarla silahlandıracak.
Pentagon, Ukrayna'ya verilecek F-16'ları havadan havaya ve havadan karaya füze sistemlerinin yanı sıra güdümlü füze sistemleri ve diğer yüksek teknolojiye sahip silahlarla donatacak.
Buna göre söz konusu F-16'lara AGM-88 HARM havadan karaya füze sistemleri, güdümsüz füzeleri güdümlü hale getiren JDAM kitleri, orta menzilli AMRAAM havadan havaya füze sistemleri ve kısa menzilli AIM-9X füze sistemleri yerleştirilecek.
ABD Ukrayna'ya doğrudan F-16 göndermese de önceki NATO Zirvesi'nde diğer NATO ülkeleri Belçika, Danimarka, Hollanda ve Norveç'in yaklaşık 80 adet F-16'yı Ukrayna'ya göndermesi yönünde karar alınmıştı.
Bu yaz döneminde Kiev'e parça parça gönderilmeye başlanması beklenen F-16'ların, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı hava sahasını koruma konusunda elini güçlendirecek bir adım olarak görülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.