Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında, tam entegrasyonu öngören bir anlaşma imzalandı.
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Liderimize yönelik bir saldırı, İran halkıyla topyekün savaş anlamına gelir

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Ali Hamaney'e karşı olası bir saldırının İran halkıyla savaşmak anlamına geldiğini söyledi.

Tolga Akbaba  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Liderimize yönelik bir saldırı, İran halkıyla topyekün savaş anlamına gelir

İstanbul

Pezeşkiyan, ABD merkezli X sosyal medya platformundan açıklamalarda bulundu.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının olumsuz etkisine atıfta bulunan Pezeşkiyan, "İran halkının hayatında zorluk veya geçim sıkıntısı varsa, bunun en önemli nedenlerinden biri ABD'nin ve müttefiklerinin uzun süredir devam eden düşmanlığı ile insanlık dışı yaptırımlarıdır. Liderimize yönelik bir saldırı, İran halkıyla topyekün savaş anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

İran lideri Hamaney dün başkent Tahran'da yaptığı konuşmada, "Nerede olurlarsa olsunlar Cumhurbaşkanı ve diğer yetkililere böylesine önemli koşullarda hakaret edilmesine izin vermiyorum ve bunu yasaklıyorum." demişti.

