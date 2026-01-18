Dolar
Dünya

ABD medyası: Trump, İran'ın taahhüdünün ardından İran'a olası saldırıyı durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası saldırısını İran'la yapılan diplomatik temaslar, lojistik engeller ve bölgesel müttefiklerin tepkilerinin ardından durdurduğu iddia edildi.

Hakan Çopur  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
ABD medyası: Trump, İran'ın taahhüdünün ardından İran'a olası saldırıyı durdurdu

Washington

Amerikan Axios haber platformunun ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Trump, geçen hafta salı günü Beyaz Saray'da yapılan İran toplantısından önce bu ülkeye yönelik saldırı emri vermeye hazırdı.

Haberde görüşlerine yer verilen ABD'li bir yetkili, durumun ciddiyetini anlatarak, "Gerçekten çok yakındı. Ordu çok hızlı bir şekilde harekete geçmeye hazırdı. Ancak o emir hiç gelmedi." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yetkili, salı günkü toplantı öncesinde İsrail, Suudi Arabistan ve İranlı yetkililerle yapılan diplomatik temaslardan çıkan sonuçların ele alındığını ve bölgedeki ABD müttefiklerinin olası bir saldırıya soğuk baktıklarını ilettiklerini kaydetti.

Witkoff-Erakçi görüşmesi dönüm noktası oldu

Bu süreçte belirleyici görüşmenin Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasında yapılan gizli görüşme olduğu belirtildi.

Çarşamba sabahı Erakçi'nin Witkoff'a bir mesaj göndererek, "İran'da göstericilere yönelik infazların durdurulduğunu taahhüt ettiği" ve İran'ın bu taahhüdünün Trump'ın olası saldırı emrini durdurmasında karar verici maddelerin başında geldiği bildirildi.

Haberde, Trump'ın saldırı emrini durdurmasında ayrıca Amerikan askeri birliklerinin Karayipler ve Asya'ya kaydırılmasından doğan lojistik hazırsızlık olduğu da kaydedildi.

Bu süreçte Pentagon'un "Orta Doğu için olası askeri seçenekleri sınırlandırdığı" ve Trump'ın da bu lojistik durumu göz önünde bulundurduğu belirtildi.

Ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Trump'a, "İsrail'in İran'ın misillemesine hazırlıklı olmadığını" ve "önerilen ABD planının yeterli güce sahip olmadığını" söylediği bildirildi. Benzer şekilde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bu konuya ilişkin derin endişelerini dile getirdiği kaydedildi.

ABD'li yetkili, tüm bu faktörler ışığında çarşamba günü öğleden sonra Trump'tan artık İran'a yönelik bir saldırı emrinin gelmeyeceğinin kesinleştiğini belirtti.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 3 bin 308 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 bin 266 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran'da gösteriler birkaç gündür sona ermiş durumda. Ölü ve gözaltı sayısındaki artışın, HRANA'ya ulaşan rakamların teyit edilme sürecinden kaynaklandığı belirtiliyor.

