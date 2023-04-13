Dolar
19.33
Euro
21.29
Altın
2,026.91
ETH/USDT
1,988.80
BTC/USDT
30,220.00
BIST 100
5,178.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli’de TEKNOFEST Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması'na katılıyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığını ziyaretinde konuşuyor
logo
Dünya

Washington Post, sızdırılan Pentagon belgelerinin arkasında askeri üs çalışanı olduğunu iddia etti

Washington Post Gazetesi, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) başta Ukrayna'daki savaş olmak üzere birçok güncel konuya ilişkin "gizli" askeri belgelerinin sızdırılmasının arkasındaki kişinin bir askeri üs çalışanı olduğunu iddia etti.

Nuri Aydın  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
Washington Post, sızdırılan Pentagon belgelerinin arkasında askeri üs çalışanı olduğunu iddia etti

Ankara

Gazete söz konusu kişinin belgeleri paylaştığı ve üyesi olduğu sosyal medya platformunun gruplarındaki bir kişiye ulaşırken belgeleri sızdıran kişinin bilgileri ise henüz bilinmiyor.

İsmi açıklanmayan grup üyesinin ifadelerine dayandırılan haberde, belgeleri sızdıran kişinin grupta "OG" mahlasını kullandığı, geçen yıl askeri jargonlu paylaşımlarda bulunmaya başladığı ve devam eden aylarda ABD'ye ait gizli belgelerden elde edilmiş gibi görünen paylaşımlar yaptığını aktardı.

Gazete, belgeleri sızdıran kişinin "yalnız, genç ve silah meraklısı bir adam" olduğunu ve bu kişinin internet oyunlarıyla bilinen bir internet sitesinin silah ve askeri ekipman meraklısı sohbet grubunun üyesi olduğunu ileri sürdü.

Haberde, "(Paylaşımlar) Gizli istihbarı belgelerden elde edilmiş gibi görünüyordu. OG, askeri üsten eve getirdiğini yazmıştı. OG, bazı günlerini belge, bilgi sızdırılmasının önüne geçilmesi için telefon ve diğer elektronik cihazların yasak olduğu güvenli tesislerde geçirdiğini iddia etmişti." ifadelerine yer verildi.

Belgelerin sızdırıldığı sosyal paylaşım ağının sunucusunun OG tarafından kontrol edildiği belirtilen haberde, söz konusu internet sitesinin Kovid-19 salgını sırasında oyunsever gençlerin toplanma merkezi olduğu belirtildi.

Onlarca sayfa belgenin sızdığı ortaya çıktı

Sızdırılan belgelerin aslında şubat ve martta Discord ve Telegram üzerinden paylaşıldığı ancak yeni fark edildiği ifade ediliyor.

7 Nisan’da ortaya çıkan belgeler ağırlıklı olarak Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin detaylar içerirken, hafta sonu ortaya çıkan paylaşımlar, ABD istihbaratının savaştaki faaliyetleri, ABD’nin İran ve Çin’i izleme çalışmaları, bazı müttefiklerin görüşmelerinin dinlenmesi gibi konuları da içeriyor.

Sızıntılarda Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) harekat merkezinin güncel istihbarat özetlerinin oldukça kritik olduğu belirtiliyor.

Bu belgelerde, CIA’nın, başta İsrail istihbarat teşkilatı MOSSAD’ın üst düzey yetkilileri ve Güney Kore’nin Ulusal Güvenlik Konseyi olmak üzere birçok müttefik ülkede üst düzey dinlemeler yaptığı anlaşılıyor.

Öte yandan, ABD’nin Rusya kurumlarına istihbarat kaynakları yerleştirdiğine ilişkin bilgilerin de yer aldığı belgelerde, Amerikan istihbaratçılarının Rus ordusunun üst düzeylerine kadar nüfuz ettiği ve Ukrayna’ya yapılacak saldırıları önceden bildirebilecek kadar içerdeki bilgi akışına hakim olduğu görüldü.

Sızdırılan belgelerden biri, ABD istihbaratın Rus Savunma Bakanlığının şubatta Ukrayna birliklerinin iki konumuna saldırmak için planlar yaptığı ve Rus askeri planlamacıların Ukrayna'da ondan fazla enerji tesisi ve köprüye saldırı hazırlığı yaptığı bilgisini içeriyor.

Sızdırılan belgelerde, Ukrayna'daki savaşın jeopolitik sonuçları hakkında değerlendirmeler yapıldığı da görüldü.

CIA’nın sızdırılan günlük Dünya İstihbarat İncelemesi özetinde, Ukrayna'nın Rusya topraklarının derinliklerinde gerçekleştirdiği saldırıların Çin tarafından "NATO'yu saldırgan olarak gösterme fırsatı" olarak görüleceği ve Pekin'in bunu gerekçe göstererek Rusya'ya desteğini artırabileceği belirtiliyor.

Belgelerde ayrıca Washington'un İran'ın nükleer silah elde etme çabalarını yakından takip ettiği de görülüyor.

Ortaya çıkan ilk belgeler Ukrayna-Savaşı’nın gidişatına ilişkindi

7 Nisan’da ortaya çıkan belgeler, Rusya-Ukrayna savaşının seyrine yönelik analizlerin yanı sıra müttefik ülkeler tarafından verilen yardımlar ve bu yardımların sahaya ulaşma takvimlerine kadar birçok detay içeriyordu.

"Gizli" ibareli belgelerde, top ve roket sistemlerinin ortalama mühimmat tüketimini de içeren bilgiler yer alırken bu bilgilerin, Rus istihbaratınca kullanılabileceği değerlendirilmişti.

Ukrayna askeri birimlerini, ekipmanlarını ve eğitimlerini listeleyen bir belgede, şimdiye kadar 12 Ukrayna tugayının hazırlandığı, bunlardan 9'unun ABD ve diğer NATO müttefikleri tarafından eğitildiği belirtilmişti.

Aynı belgede, söz konusu 9 tugaydan 6'sının 31 Mart'a kadar, geri kalanının 30 Nisan'a kadar hazır olacağı ve bu 9 tugay için 250 tank ile 350 mekanize araca ihtiyaç olduğu ifade edilmişti.

Bazı içeriklerin değiştirildiği iddia ediliyor

Belgelerin büyük ölçüde gerçek olduğu konuşulsa da belgelerde Ukrayna'nın asker kaybını fazla göstermek, Rusya'nın kaybını ise az göstermek üzere bazı içeriklerin değiştirilmiş olabileceği de iddia edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önünde çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu
Cumhurbaşkanı Seçimi'nde kullanılacak oy pusulası için basım talimatı verildi
Hakkari'de sağanak nedeniyle belde yolunun bir kısmı çöktü
Üsküdar'da otelin 6. katından düşen İtalyan kadın voleybolcu öldü
Marmara'da deniz suyunu temizleyen pinalarla ilgili farkındalık projesi başlatıldı

Benzer haberler

Washington Post, sızdırılan Pentagon belgelerinin arkasında askeri üs çalışanı olduğunu iddia etti

Washington Post, sızdırılan Pentagon belgelerinin arkasında askeri üs çalışanı olduğunu iddia etti

Beyaz Saray'a göre sızdırılan "gizli" askeri belgelerin bazılarının içerikleri değiştirildi

Pentagon, sosyal medyaya düşen "gizli" ibareli Ukrayna savaşı belgelerini soruşturuyor

ABD'de kürtaj tartışması ordunun komuta kademesi atamalarını kilitledi

ABD'de kürtaj tartışması ordunun komuta kademesi atamalarını kilitledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet