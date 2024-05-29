Dolar
32.25
Euro
34.86
Altın
2,341.14
ETH/USDT
3,750.00
BTC/USDT
67,300.00
BIST 100
10,479.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’de EFES-2024 Birleşik, Müşterek Bilgisayar Destekli Komuta Yeri ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı gerçekleştiriliyor.
logo
Dünya

Washington Post: Amerikalı yerlilerin çocukları Katolik okullarında uzun yıllar tecavüze uğradı

ABD hükümetleri tarafından ailelerinden zorla alınarak Katolik okullarına yerleştirilen çok sayıda Amerikalı yerli çocuğun, bu okullarda yıllar boyunca tecavüze uğradığı ortaya çıktı.

Hakan Çopur  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
Washington Post: Amerikalı yerlilerin çocukları Katolik okullarında uzun yıllar tecavüze uğradı Fotoğraf: Alaattin Doğru/AA

Washington

Washington Post (WP) gazetesinin yaptığı kapsamlı araştırma, Amerikalı yerlilerin çocuklarının Katolik okullarında uğradığı sistematik cinsel tacizleri ortaya koydu.

WP'nin birinci elden tanıklar ve tarihi kayıtlara dayanarak yaptığı araştırmada ortaya çıkan sonuçlar, benzerleri daha önce Kanada ve Avrupa'da farklı dönemlerde gün yüzüne çıkarılan kilise okullarında cinsel istismar olaylarının son halkası olarak nitelendirildi.

Haberde, isimlerine ve tanıklıklarına yer verilen çok sayıda cinsel taciz kurbanı Amerikalı yerli, yaşadıkları travmaları muhabirlere anlattı.

Ailelerinden zorla koparılan yerli çocukları

1819'dan 1969 yılına kadar yerli kültüründen "beyaz Amerikalıların kültürüne adapte olması için" ailelerinden koparılan on binlerce Amerikalı yerli çocuğun farklı eyaletlerdeki 500'ün üzerinde devlet yatılı okuluna yerleştirildiği belirtildi.

Bu kurumlardan en az 80 tanesinin Katolik okullar olduğu ve bu okullardaki cinsel taciz, tecavüz, fiziksel şiddet ve ölümle sonuçlanan diğer olaylarla ilgili kayıtların çoğunun kaybolduğu ya da çarpıtıldığı kaydedildi.

Cinsel tacizle ilgili soruşturmaların neredeyse tamamının 1960'larda yapıldığı belirtilen haberde, binden fazla çocuğun istismara uğradığı ve en az 122 rahibin soruşturma kapsamında tecavüzle suçlandığı ifade edildi.

Cinsel taciz mağdurlarının ifadeleri "ürkütücü"

Haberde, 1968'de Washington eyaletinde St. Mary's Mission adlı Katolik okula hükümet tarafından zorla yerleştirilen Clarita Vargas isimli Amerikalı yerli bir tanığın ifadelerine de yer verildi.

Vargas, WP muhabirlerine, Katolik bir rahip tarafından okuldaki ilk 3 yılı boyunca sistematik olarak cinsel tacize maruz kaldığını ve bugün 64 yaşında olmasına rağmen halen o dönemin travmasını atlatamadığını anlattı.

Benzer şekilde, 1965 yılında Montana'daki bir Katolik okuluna yerleştirilen Jay adlı başka bir Amerikalı yerli de kendisine tecavüz eden rahibin "bunu başkasına anlatması halinde cehenneme gideceğini söylediğini" belirtti.

Güney Dakota eyaletindeki bir Katolik okula yerleştirilen Geraldine Charbonneau Dubourt adlı Amerikalı yerli de tecavüze uğrayıp sonrasında zorla kürtaj ile bebeğin alındığını anlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı
Filistin'e destek ve İsrail saldırılarını protesto eylemleri sürüyor
Pendik'te çöp konteynerlerinde bulunan cesede ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Hatay'da köpeklerin saldırısına uğrayan kadının kolunda his kaybı oluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç Başbakanı Store ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Washington Post: Amerikalı yerlilerin çocukları Katolik okullarında uzun yıllar tecavüze uğradı

Washington Post: Amerikalı yerlilerin çocukları Katolik okullarında uzun yıllar tecavüze uğradı

ABD'de başkanlık seçim tahminlerinde ibre Trump'ı işaret ediyor

Çin'in "iyi niyet elçileri" pandalar, ABD'nin başkentine dönüyor

Köpek balığı saldırıları, geçen yıl en fazla ABD'de oldu

Köpek balığı saldırıları, geçen yıl en fazla ABD'de oldu
ABD, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a yeni temsilci atadı

ABD, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a yeni temsilci atadı
ABD'de mortgage faizleri geçen hafta yükseldi

ABD'de mortgage faizleri geçen hafta yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet