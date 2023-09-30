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Dünya

Washington Büyükelçisi Mercan'dan radikal Ermeni grupların saldırısına ilişkin açıklama: Amaç olayların büyümesiydi

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, Los Angeles'ta Türk ve Azerbaycan heyetlerine yönelik Ermeni grubun saldırı girişimine ilişkin "Aslında amaç bizlerin tepki göstermesi ve olayların büyümesi medyaya yansımasıydı. Sükunetimizi koruduk." dedi.

Mehmet Şah Yılmaz, Can Hasasu  | 30.09.2023 - Güncelleme : 30.09.2023
Washington Büyükelçisi Mercan'dan radikal Ermeni grupların saldırısına ilişkin açıklama: Amaç olayların büyümesiydi Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Ankara

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Sheindlin Forum'da düzenlenen ve moderatörlüğünü USC Annenberg Kamu Diplomasisi Yüksek Lisans Programı Direktörü Dr. Robert Banks'in yaptığı "Türk Dış Politikasında Kamu Diplomasisinin Rolü" isimli konferansta, radikal Ermeni grupların Türk ve Azerbaycan heyetlerine saldırısına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Mercan, konferansın duyurusunun günler öncesinden yapıldığını ve konferansın düzenlendiği üniversitenin de duyurusunu yaptığını belirterek, "Malum gruplar işte ANCA gibi, Ermeni teröristler, aşırı teröristler, gençlik örgütleri bu konferansın yapılmaması için günlerce girişimlerde bulundular. Sosyal medyada sürekli olarak bunları paylaştılar. Hatta bizim üzerimize çarpı işaretleri koydular, fotoğraflarımıza ve üniversite yönetiminin bu konferansı iptal etmesi için ellerinden geleni yaptılar." diye konuştu.

Malum grupların konferansın yapılmaması için kampüste, konferansın yapılacağı salona yakın şekilde toplanılması için duyurularda bulunduklarını aktaran Mercan, bu grupların konferansa katılıp sabotaj etmek, sabotaj yapmak için de duyurularda bulunduklarını kaydederek, olayın nasıl gerçekleştiğini şöyle anlattı:

"Konferansı engellemek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ama üniversite yönetimi bu konferansın yapılması konusunda ısrarcı oldu. Konferansa katılmak üzere salona girdik. Los Angeles polisi bu şahsı (saldırganı) dışarıya çıkarttı.

Ben kürsüye çıktığım zaman da 11 kişi bunların hepsinin üniversite öğrencisi olduğunu zannediyorum. Ayağa kalktılar. Genç kızlardan bir tanesi, elindeki mobil cihazla herhalde söyleyecekleri sloganları yazmışlar, teker teker o sloganları söylemeye başladı. O söylüyor amigo gibi diğerleri işte bağırıyorlar. O söylüyor, diğerleri bağırıyor. Malum sloganlar malum bilindik sloganlar. Bir polisle öğrenciler arasında biraz temaslar oldu ve öğrencileri çıkarttılar. Bu öğrenciler diğerleri dışarıda bekleyen diğer insanlarla beraber salonun yaklaşık 20-30 metre ilerisinde polis koridoru içinde bağırmalarına devam ettiler. Biz programımızı yaptık."

Mercan, eylemcileri gördüğünde bir baba, bir insan olarak çok üzüldüğünü söyledi.

Eylemcilerin bağırmaları sırasında hiçbir şekilde en ufak bir tepki vermediklerini aktaran Mercan, "Zaten bu da onları biraz zannediyorum kızdırdı ve galeyana getirdi. Çünkü aslında amaç bizlerin tepki göstermesi ve konferansın çığırından çıkması, olayların büyümesi ve medyaya yansımasıydı. Gerçekten yani sükunetimiz koruduk, muhafaza ettik. Orada kendi güvenlik personelimiz de vardı zaten. Çok şükür ki bir şey olmadı. Sonra toplantı bitti. Toplantı bittikten sonra polis bize dışarıda göstericilerin devam ettiğini, böyle azgınlıklarına devam ettiğini bizim beklememizi rica ettiler. Böylelikle bizi güvenli şekilde kampüs dışına çıkaracaklarını söylediler. Bu konuda da bizi sürekli olarak bilgilendirdiler." ifadelerini kullandı.

"Din İşleri Müşavirimiz'e, zaten kameralarda da görülüyor, arkadan bir saldırı oldu"

Saldırganların ilk hedeflerinin büyükelçi olduğunu belirten Mercan, polisin tedbirler alarak önce kendilerini dışarıya çıkardığını söyledi.

Mercan, polis arabasına bindikten sonra göstericilerden birinin arabayı durdurmaya çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hemen bir polis koşa koşa geldi arkadan, güvenlik görevlisi diyelim, koşa koşa geldi, O azgını, gösterici bile değil yani gözlerine baktığınız zaman ben size söyleyeyim, gözlerine baktığınız zaman bunların insan olamayacağını hissediyorsunuz. Bu kadar gözü dönmüş olabilir. Onu ileriye ittirdi.

Din İşleri Müşavirimiz'e, zaten kameralarda da görülüyor, arkadan bir saldırı oldu. Onlar ilk önce çıkmışlardı. Arkadan bir saldırı oldu, gömleğinin yırtılması söz konusu oldu. Din İşleri Müşavirimiz'in ifadesi alındı. Daha sonra avukatımız hemen geldi. Bunları da anlatayım ki vatandaşlarımız bilsin. Her türlü hukuki tedbiri alıyoruz. Avukatımız da gerekli bilgileri aldı, videoları aldı kaydetti. Polise de biz videoyu verdik. Din İşleri Müşavirimizi, bir diplomatımız eşliğinde bir hastaneye gönderdik. Hastanede tetkik yapıldı ve sonra müşavirimiz de çıktı. Boynunda ufak bir sıyrık vardı, gömleği yırtılmıştı."

Mercan, ABD’li yetkililere gerekli şikayetlerin yapıldığını, görsel delillerin sunularak, sonuna kadar olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

Los Angeles şehrinde radikal Ermeni grupların saldırı girişimi

ABD'nin Los Angeles şehrinde radikal Ermeni gruplar, 29 Eylül'de YEE ve USC Annenberg Gazetecilik Okulu ortak sponsorluğunda düzenlenen "Türkiye'nin Kamu Diplomasisi" konulu konferansta katılımcılara sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmuştu.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan'ın konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkmasıyla 11 kişilik bir öğrenci grubu protestoya başlamıştı.

Polis tarafından salondan çıkartılan grup, konferans süresince dışarıda gürültü yaparak, programın olağan akışını etkilemeye çalışmıştı.

Konferansın sona ermesinin ardından programın katılımcıları, dışarıda Ermeni radikal grupların fiziki ve sözlü saldırısına uğramıştı.

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