Dünya

Venezuela'da binlerce kişi Devlet Başkanı Maduro'ya destek için yürüdü

Venezuela'da binlerce kişi, ABD’nin hava saldırılarıyla eş zamanlı Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu alıkoymasına tepki göstererek özgürlüğü için talepte bulundu.

Sinan Doğan  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Venezuela'da binlerce kişi Devlet Başkanı Maduro'ya destek için yürüdü Fotoğraf: Ivan Mc Gregor/AA

Bolivar

Başkent Caracas’ta Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) tarafından organize edilen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

Maduro ve eski Devlet Başkanı Hugo Chavez’in fotoğraflarını taşıyan kalabalık, Maduro ile eşi serbest bırakılana kadar protestolarını sürdüreceklerini vurguladı.

PSUV Seferberlik ve Etkinliklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nahum Fernandez, yaptığı konuşmada Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez hükümetine desteklerinin tam olduğunu söyledi.

Venezuelalılara birlik çağrısı yapan Fernandez, "Birlik, şu anda tartışma konusu değildir. Birliğe karşı komplo kuran herkes, Venezuela’ya karşı komplo kurmuş olur. Herkes, bu birliğe katkıda bulunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Maduro’nun salıverilmesi çağrısını yineleyen Fernandez, "Burada hiçbir şeyi kutlamıyoruz, protesto ediyoruz. Maduro’nun serbest bırakılmasını, Cilia’nın geri dönmesini istiyoruz. Her ikisinin de ülkeye dönmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Öte yandan onlarca motosikletli grup, Caracas’ın en büyük caddesinde konvoy oluşturup turlayarak Maduro’ya destek verdi.

Rodriguez, Meclis'te yemin etmişti

ABD'nin Venezuela'ya hava saldırılarıyla eş zamanlı Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Rodriguez, yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

