Gündem

Başakşehir'de 3 İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Başakşehir'de 3 İETT otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Selami Küçükoğlu, Adem Koç  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Başakşehir'de 3 İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İstanbul

Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeki 3 İETT otobüsü çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Başakşehir'de 3 İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
