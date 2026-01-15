Başakşehir'de 3 İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Başakşehir'de 3 İETT otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
İstanbul
Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeki 3 İETT otobüsü çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı